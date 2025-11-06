Suscribete a
Más de 200 jóvenes recorren el Amazonas rumbo a la Cumbre del Clima

Los jóvenes de la Alianza de Pueblos por el Clima reclaman que parte de la financiación de la lucha contra el clima sea destinada a los pueblos que protegen los ecosistemas

Los jóvenes de la Alianza de Pueblos por el Clima, en el barco rumbo a la Cumbre
Los jóvenes de la Alianza de Pueblos por el Clima, en el barco rumbo a la Cumbre
Verónica Goyzueta

Belém do Pará, Amazonia

El viaje de más de 200 jóvenes por el Río Amazonas camino a la COP30, la primera que se realizará en la selva tropical más importante del planeta, fue casi una alegoría. En los 850 kilómetros de distancia que separan el local de partida, ... en el puerto de Santarém, a la ciudad de Belém lista para recibir este gran evento ambiental, chicas y chicos de Chile, Colombia, México, Perú y Brasil vieron la potencia de un río que muchas veces parece un mar, cuando sus orillas se pierden de vista. En el trayecto, acompañados por ABC, también vieron de cerca los problemas: barcos que llevan madera y otros productos muchas veces ilegales, e indígenas aislados o de contacto reciente que se acercaban a la embarcación para pedir comida, en lugares donde la frugalidad de la naturaleza ha sido contaminada por el mercurio de la minería ilegal, con impacto en los peces y en el agua.

