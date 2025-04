El filósofo social Niklas Luhmann, en su libro sobre la función de la religión, se preguntó por el sentido del 'happy end' (final feliz) del Gólgota, lo que celebramos hoy Domingo de Resurrección. El anhelo de perdurar, el reclamo del amor incondicional contra la muerte ... y el clamor de justicia a favor de las víctimas son experiencias antropológicas en las que se encierra el potencial de esperanza que alcanza a tocar el misterio y el mensaje de la resurrección. Este es el potencial de sentido de la tradición cristiana que se configura como irreemplazable para poder llegar a un acuerdo sobre los fundamentos de la convivencia.

Como acabamos de vivir estos días, España podrá ser sociológicamente menos católica, pero no es menos 'semanasantera'. La secularización es una evidencia. No lo es tanto la comprensión que tenemos de ese proceso y su relación con el potencial de sentido que propone la Iglesia. Tal y como describe el profesor Rafael Domingo Oslé, en su libro 'El sentido del cristianismo' (La Esfera de los Libros), al margen de la contribución histórica de la propuesta cristiana a la configuración del proceso de secularización, en España se debieran dar tres condiciones de una adecuada relación entre secularización y propuesta cristiana. La primera es que la comunidad política, los gobernantes, consideren ese potencial de sentido de la tradición cristiana como un bien público que debe ser protegido y no como un mal social que debe ser tolerado. La segunda, que se consolide una estructura constitucional que permita la necesaria autonomía de las instituciones religiosas. Y la tercera, que se proteja el ejercicio de la libertad religiosa, tanto en la esfera pública como en la privada, con todas sus consecuencias.

Es mucho lo que el cristianismo puede aportar aún a la sociedad secularizada. ¿Qué dificultades tendría una sociedad democrática y secular, madura y avanzada, en la que rigiera el imperio de la ley y el respeto a los derechos de creyentes y no creyentes, las libertades privadas y públicas, de aceptar la apertura a la trascendencia, la posibilidad de ese 'happy end' que propone la esperanza cristiana?