Hace unos días se celebró en la Fundación Pablo VI un curso de formación en Doctrina Social de la Iglesia sobre la crisis de vivienda. Como nada de lo humano le es ajeno a la Iglesia, la vivienda hoy en España es uno de los principales problemas sociales ... , añadido factor de desigualdad. Un reto para el que parece que la política no tiene una solución ni inmediata, ni adecuada, más allá de las tentativas. Esta cuestión es además objeto de demasiadas propuestas políticas impregnadas de ideología populista. La situación actual de la vivienda requiere soluciones éticas, políticas y económicas a la altura del reto.

La Doctrina Social de la Iglesia no tiene soluciones concretas de directa aplicación, ni para este caso, ni para ninguno. Aporta principios que deben ser aplicados a la circunstancia y de los cuales se deducen soluciones a partir de una correcta lógica. La vivienda es el lugar donde se construye la vida, la familia, reflejo de la identidad de la persona. Es condición del desarrollo humano integral y una prioridad no sólo para los jóvenes que ven limitado su futuro. Benedicto XVI ofreció un criterio para dar respuesta a los problemas complejos de nuestro tiempo: no se pueden resolver solo con la justicia, hay que añadir generosidad, caridad. La ética nos remite a la justicia y la equidad. La política nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad institucional y el marco regulador que tenemos. La economía exige comprender la vivienda como un motor de desarrollo y no como un freno al crecimiento.

Monseñor Argüello, con su olfato especial para los problemas sociales, en su carta semanal a los fieles de la de Valladolid se ha hecho las siguientes preguntas: «¿No deberíamos los católicos plantearnos cuál ha de ser nuestro criterio al poner en el mercado o no una vivienda que, quizás, tengamos cerrada? Si la ponemos en el mercado, ¿estaríamos dispuestos a aceptar, quizás, un nivel de renta menor que suponga sí una justa retribución a un dinero invertido, pero que no se someta a las reglas coyunturales de un mercado?». Cada uno debe dar su respuesta.