A raíz de las declaraciones de monseñor Luis Argüello a este diario el pasado 16 de junio, en las que manifestaba la necesidad de que se convocaran elecciones generales, y de la posterior ratificación de esa tesis por monseñor César García Magán, se ha desatado ... una estéril campaña gubernamental, apoyada por los de Sumar, contra la Iglesia. Ha tenido como hitos principales una amenazadora carta de Félix Bolaños a los obispos y el registro de una iniciativa parlamentaria con la cantinela de la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado. Para calentar más la cortina de humo han lanzado invectivas desde Zapatero hasta Pablo Iglesias. No se han mantenido al margen determinados sectores eclesiales más interesados en que los obispos hagan lo que ellos dicen o en aprovechar la coyuntura para iniciar un proceso de deslegitimación de monseñor Argüello, ofreciendo una imagen falsa de él incluso de sus supuestas intenciones.

Nada nuevo bajo el sol. El 22 de noviembre de 1990 vio a la luz uno de los documentos más relevantes de la historia reciente de la Iglesia en España, 'La verdad os hará libres'. Los socialistas en el Gobierno estaban ahogados por la corrupción, como ahora. Se oyó decir a los políticos que ese texto era «profundamente injusto con la sociedad española», «aberrante por antidemocrático», «descalificador de la clase política», «anacrónico», «inoportuno»… Ya entonces los políticos pretendían para sí el monopolio y la hegemonía del discurso ético-social. Hasta ahora.

Cuando los obispos se meten en política hablan legitimados no sólo por el hecho de ser ciudadanos sino porque su misión y palabra contribuyen a la conformación del bien común. Están cumpliendo lo que les pidió el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes. La fe tiene una ineludible dimensión político-social. No tiene una dimensión partidista, aunque esto no quiera decir que la Iglesia deba callarse cuando su juicio sobre una cuestión pueda coincidir o no con determinadas posiciones de partido. Argüello lleva semanas hablando de migraciones, de vivienda, de pobreza, de paz, de respeto a la democracia. ¿Por qué no le critican esto?