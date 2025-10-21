Detenido en Torrejón de Ardoz el presunto autor del asesinato de una joven de 21 años en Villaverde

Una joven de 21 años fue asesinada este lunes por la tarde en el distrito ,de Villaverde tras recibir varias puñaladas. La Policía Nacional detuvo de madrugada al presunto autor del crimen en un piso de Torrejón de Ardoz, según informaron fuentes policiales y ... el 112 Comunidad de Madrid.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de la calle Astillero, número 3, en torno a las 15.00 horas.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, efectivos de la Policía Científica y una UVI móvil del Summa 112. Los sanitarios confirmaron el fallecimiento de la joven, que presentaba múltiples heridas de arma blanca y signos evidentes de violencia. El cuerpo fue puesto a disposición judicial.

La Policía Nacional inició de inmediato una investigación para esclarecer los hechos. Las pesquisas permitieron identificar y localizar al sospechoso horas después en un domicilio de Torrejón de Ardoz, donde finalmente fue arrestado durante la madrugada por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).