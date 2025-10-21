Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 21 de octubre

Detenido en Torrejón de Ardoz el presunto autor del asesinato de una joven de 21 años en Villaverde

Los hechos se produjeron en una vivienda de la calle Astillero, número 3, en torno a las 15.00 horas

Herido grave un hombre de 36 años tras ser apuñalado por defender a una mujer en Villaverde

UVI móvil del Summa 112
UVI móvil del Summa 112 emergencias

Enia Gómez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una joven de 21 años fue asesinada este lunes por la tarde en el distrito ,de Villaverde tras recibir varias puñaladas. La Policía Nacional detuvo de madrugada al presunto autor del crimen en un piso de Torrejón de Ardoz, según informaron fuentes policiales y ... el 112 Comunidad de Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app