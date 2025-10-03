Suscribete a
Un instituto público riojano expulsa a una alumna por usar el velo islámico: «Estamos recibiendo presiones»

La Consejería de Educación respeta la decisión del centro y la joven pakistaní, que ha iniciado una campaña en Change.org, lucha por volver a ponerse su hiyab en el aula

Las profesoras que piden prohibir el hiyab en los colegios denuncian una campaña de acoso y amenazas de muerte

Una joven con velo islámico frente al IES Sagasta, en Logroño
Una joven con velo islámico frente al IES Sagasta, en Logroño efe
Beatriz L. Echazarreta

No suele ser habitual que un instituto público expulse a una alumna musulmana por usar el velo islámico. O, al menos, no suele trascender. La primera vez que un acontecimiento similar ocurrió en España fue en la Comunidad de Madrid, el año pasado. Aquello encendió ... el debate de si, como ya hacen países como Francia, se debe o no prohibir el hiyab en el aula.

