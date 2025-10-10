Suscribete a
Feijóo reprocha a Sánchez no haber felicitado aún a Corina Machado: «Les han puesto ante el espejo de su infamia»

El Gobierno se compromete a financiar la ley ELA antes de final de mes tras mil fallecidos esperando las ayudas

Los afectados transmiten a Bustinduy la «urgencia y tensión» para que el texto deje de ser «papel mojado» después de un año en vigor

El primer fármaco contra un tipo de ELA disponible en España abre la puerta a controlar mejor la enfermedad

El ministro Pablo Bustinduy conversa con pacientes de ELA en febrero de 2024 en el Congreso
El ministro Pablo Bustinduy conversa con pacientes de ELA en febrero de 2024 en el Congreso
Elena Calvo

A punto de cumplirse el año desde su entrada en vigor, la ley ELA sigue sin implantarse y por lo tanto los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica continúan sin recibir los cuidados de 24 horas a domicilio que contempla la norma. Pero según ha ... podido saber ABC, el Gobierno se ha comprometido este viernes con los pacientes a financiar la ley antes de que termine este mes para que deje así de ser «papel mojado».

