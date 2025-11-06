Suscribete a
Se dispara hasta 13.000 euros por noche los precios en Belém por la Cumbre del Clima

El presidente Lula da Silva está alojado en un barco atracado en la base naval de Val-de-Cans, según el gobierno, por seguridad, confort y economía

Fotografía de un alojamiento anunciado en una plataforma digital
Fotografía de un alojamiento anunciado en una plataforma digital
Verónica Goyzueta

Verónica Goyzueta

Corresponsal en Sao Paulo

En la víspera de la Cumbre de Líderes de la COP-30 en Belém, y a pocos días de la propia COP, la capital del estado brasileño de Pará, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva está alojado en un barco atracado en la ... base naval de Val-de-Cans. La embarcación, llamada Iana III, fue adaptada para funcionar como hotel flotante y responde, según el gobierno, a criterios de seguridad, confort y economía.

