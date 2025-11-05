Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Lobato asegura que no conoce a García Ortiz ni «a nadie» de la Fiscalía

La UE acuerda in extremis flexibilizar los objetivos de reducción de emisiones

El pacto permite compensar hasta el 10% de las reducciones con créditos de carbono externos, tras intensas negociaciones y presiones internas antes de la cumbre COP30 en Brasil

La Aemet pone en aviso a España por fuertes lluvias, tormentas y las primeras heladas del otoño: alerta naranja en estas zonas

Polución del aire en la zona industrial de París, Francia
Polución del aire en la zona industrial de París, Francia ABC
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de pasar la víspera encerrados, los ministros europeos de Medio Ambiente han aceptado un acuerdo preliminar para rebajar hasta en un 10% el objetivo de reducción de emisiones para 2040. Durante más de 16 horas de negociaciones entre los países con una política ... climática más ambiciosa, (Alemania, España y Suecia) y otros que pretendían reducir las metas (Italia o Polonia) al final se ha acordado mantener el propósito de eliminar hasta el 90% de las emisiones, como estaba previsto, pero con la posibilidad de descontar una parte con créditos de carbono provenientes de otros países.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app