El Constitucional alemán devuelve a los médicos las decisiones de triaje

Basa su decisión en una cuestión de competencia y establece que el Estado alemán no tiene potestad para las regulaciones específicas de la Ley de Protección contra Infecciones período de pandemia

El Constitucional alemán protege a las personas con discapacidad del triaje

Valerio Merino
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

La escena se vivió reiteradamente en hospitales de todo el mundo durante la pandemia. La falta de medios de cuidados intensivos y departamentos de emergencias para atender por igual a todos los infectados obligaba a médicos y sanitarios a decidir a qué paciente se asignaban ... y colectivos enteros quedaron relegados respecto a otros con mejor pronóstico de curación.

