Un centenar de jueces de Violencia sobre la Mujer se revuelven contra Bolaños: «No podemos abarcar lo que se nos avecina»

Seis meses después de advertir al ministro que no tienen medios, avisan del «colapso» que implicará asumir en tres días delitos sexuales fuera de la pareja

El ministro de Justicia, Félix Bolaños
Nati Villanueva

En plena polémica de las pulseras antimaltrato un centenar de jueces de Violencia sobre la Mujer advierten de que no van a poder asumir nuevas competencias en materia de delitos sexuales, lo que está previsto que suceda el próximo día 3 de octubre. Avisaron al ... ministro Bolaños hace seis meses y, a tres días de la entrada en vigor de la ley de eficiencia del servicio público de Justicia que contempla esta nueva tarea, nada ha cambiado.

