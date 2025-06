Cataluña se desmarca en los criterios de corrección de la Selectividad: las faltas de ortografía solo descontarán en las asignaturas lingüísticas

Cataluña aplicará su propio criterio de corrección a una semana de que comiencen e las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Aunque el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas acordaron endurecer la penalización por faltas de ortografía, —hasta un 10% de la nota general, y hasta un 20% en Lengua y un 15% en idiomas extranjeros—, la Generalitat limitará esa medida únicamente a las asignaturas de Lengua Catalana, Lengua Castellana y sus correspondientes materias de Literatura. En el resto de materias, como Historia, Geografía o Filosofía, los errores ortográficos no restarán puntos.

«Al final, la ortografía no descontará en el resto de materias porque se ha decidido así», zanjó este miércoles la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, durante una comparecencia ante los medios. En su intervención, subrayó que Cataluña está aplicando la normativa estatal —el Real Decreto 534/2024, que regula la nueva Selectividad—, pero que la corrección se adaptará a lo que los alumnos han trabajado durante Bachillerato.

Montserrat justificó que no se contabilicen ni penalicen las faltas de ortografía fuera de las asignaturas lingüísticas asegurando que no ha habido ningún cambio respecto a las instrucciones dadas a los docentes durante el curso, y que la corrección se ha ajustado a lo establecido en el Real Decreto estatal sobre las PAU, que fija unos criterios comunes para todas las comunidades autónomas. «Desconozco qué se ha interpretado, pero nosotros hemos adecuado las correcciones ortográficas a la normativa española», insistió Montserrat, tratando de disipar la polémica sobre si Cataluña se está saltando el marco común.

Confusión con los criterios publicados en web

Sin embargo, lo cierto es que desde la propia web de departamento catalán se subieron unos criterios de corrección que señalaban que en todas las materias —salvo en las lenguas y en las optativas de literatura— se tendría en cuenta «la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación». Se advertía de posibles descuentos de hasta un 10% de la nota del examen, aunque sin concretar cómo se aplicaría exactamente esa penalización.

Según las indicaciones de la consellera, la corrección por falta de ortografía se quedará así: en las materias lingüísticas (lengua catalana y literatura y lengua castellana y literatura), cada falta restará 0,1 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. En las lenguas extranjeras, podrán suponer una penalización de hasta el 10% del ejercicio (1 punto). En el caso de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el máximo será de 0,6 puntos. La penalización máxima por errores se ha reducido respecto a años anteriores, cuando algunos exámenes llegaban a descontar hasta seis puntos por acumulación de faltas.

«Se valora la coherencia en las respuestas»

La responsable de la Oficina d'Accés a la Universitat, Mònica Garizuain, justificó que en asignaturas no lingüísticas «lo que se valora es la coherencia de la respuesta», no la ortografía. También explicó que, aunque en años anteriores se colgaban criterios de corrección más ambiguos que incluían la posibilidad de descontar hasta un 10% (1 punto) por problemas de cohesión y ortografía en todas las materias, este año no se cuantificarán las faltas fuera de las disciplinas lingüísticas. En las materias optativas de Literatura, no se aplicará un descuento aritmético por falta, pero el texto completo podrá verse penalizado hasta dos puntos si presenta errores muy graves de gramática, redacción o comprensión.

La Selectividad en Cataluña se celebrará los días 11, 12 y 13 de junio, con 44.238 estudiantes matriculados —un 4% más que el año anterior—. Como novedad, todos los ejercicios de cada examen deberán realizarse, eliminando la posibilidad de elegir entre opciones, aunque algunos enunciados conservarán cierta opcionalidad interna. Además, las preguntas cerradas no podrán superar el 30% del examen, en línea con el nuevo modelo estatal, que busca un enfoque más competencial y menos memorístico.

