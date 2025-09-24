Carlos Cuerpo boicotea la reforma universitaria que Diana Morant quiere aprobar cuanto antes

Diana Morant tenía especial interés en que ayer saliera adelante el decreto que pondrá coto a la creación de universidades privadas. En una de las comisiones previas al Consejo de Ministros, Morant incluyó la norma fuera del orden del día y por adición, puesto que ... no figuraba en el índice. Un movimiento que indica que Universidades tiene cierta prisa en que el decreto vea la luz.

Sin embargo, según aseguran varias fuentes a ABC, el choque entre el ministerio de Economía y el de Universidades estaría retrasando la aprobación del decreto. Al parecer, en la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) del lunes ocurrió algo que hizo que se pospusiera el último visto bueno a una reforma que tiene a la comunidad universitaria en vilo. Economía y Universidades niegan que exista ninguna tensión entre ambos ministerios y aseguran a este medio que la reunión fue «muy bien» y transcurrió con absoluta normalidad. La realidad es que a las siete de la tarde, la ministra decidió que se ausentaría del Consejo de Ministros para ir a una manifestación contra Mazón en la Comunidad Valenciana. «Cuerpo hizo de Cuerpo», confirman a este diario fuentes conocedoras de lo que ocurrió en la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Más allá de lo acalorado (o no) que fuera el encuentro entre Carlos Cuerpo y Diana Morant, el Ministerio de Economía ya había manifestado sus dudas respecto a la reforma universitaria que trata de erradicar los «chiringuitos educativos», como dijo el mismo Pedro Sánchez.

Economía cree que la reforma «no garantiza la calidad»

Según ha publicado ABC, Economía había presentado un informe bastante crítico con la norma estrella de Morant. En concreto, el equipo de Carlos Cuerpo cree que varios de los vetos que incorpora el decreto «no necesariamente están vinculados con la calidad de la enseñanza o formación impartida». Contar como mínimo de 4.500 estudiantes matriculados, ofrecer titulaciones en al menos tres ramas del conocimiento, el requisito de la residencia en España del 75% del profesorado para universidades virtuales o la exigencia de tener experiencia previa en gestión universitaria son los puntos que más dudas suscitan en el equipo de Cuerpo. «Existen universidades que pueden considerarse de calidad pero que, por tener un modelo formativo más especializado, no cumplirían con muchos de estos criterios», reprocha Economía a Universidades.

La sugerencia de Cuerpo es que «se debería justificar en mayor medida cuáles son los aspectos o elementos que han llevado a fijar los umbrales en los valores que se proponen y qué medidas se han tenido en cuenta o considerado en relación con los posibles efectos indeseados de dichos umbrales». Es decir: Economía hace una enmienda a la esencia del real decreto y cuestiona la justificación del mismo.

La reforma siempre se vendió a la opinión pública como una fórmula para mejorar la calidad académica en las universidades, pero Cuerpo apunta que estos nuevos vetos que se quieren imponer «no necesariamente» supondrán una mejora.

Zancadillas internas

El boicot de Carlos Cuerpo a Diana Morant, que la vía oficial niega, es el síntoma de cómo el ministro de Economía estaría tomando cada vez más importancia en el Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra de Universidades, por su parte, quiere que el decreto vaya al Consejo de Ministros cuanto antes ahora que tiene el dictamen favorable del Consejo de Estado. Se lo impiden las zancadillas internas.