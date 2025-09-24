Suscribete a
Carlos Cuerpo boicotea la reforma universitaria que Diana Morant quiere aprobar cuanto antes

El choque entre ambos ministerios estaría retrasando la aprobación del decreto contra la privada, aunque estos lo niegan

El Consejo de Estado le reprocha al Gobierno su reforma universitaria y alerta de choques con las autonomías y Europa

El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la de Universidades, Diana Morant
El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la de Universidades, Diana Morant EFE
Beatriz L. Echazarreta

Beatriz L. Echazarreta

Diana Morant tenía especial interés en que ayer saliera adelante el decreto que pondrá coto a la creación de universidades privadas. En una de las comisiones previas al Consejo de Ministros, Morant incluyó la norma fuera del orden del día y por adición, puesto que ... no figuraba en el índice. Un movimiento que indica que Universidades tiene cierta prisa en que el decreto vea la luz.

