Diana Morant se borra del Consejo de Ministros para ir a protestar contra Mazón

La ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general del PSPV, Diana Morant, se ha ausentado este martes de su obligación constitucional de acudir al Consejo de Ministros para ir a Valencia a protestar contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. A ... la misma hora que sus compañeros del Gobierno se reunían en el Palacio de La Moncloa, una cita semanal que nunca sufre modificaciones, ella se dejaba ver presuntamente compungida abrazando a víctimas de la dana frente a las Cortes Valencianas.

Morant, que como María Jesús Montero, Óscar López, Pilar Alegría o Ángel Víctor Torres compagina su cargo en el Gobierno con el liderazgo del partido en su autonomía, se postula para ser la sucesora de Mazón al frente de la Generalitat. De ahí que en ocasiones como hoy, cuando se celebra el debate de política general en el parlamento valenciano, la ministra de Ciencia e Innovación se haya cogido una 'mañana libre' en horario laboral para ejercer de candidata.

Si bien es cierto que se trata de algo habitual en este gabinete de Sánchez, en el que varios de sus miembros compaginan varios cargos, también lo s que resulta especialmente relevante en un martes por la mañana. Hasta ahora ningún otro ministro se había borrado del Consejo de Ministros, la única obligación semanal que tienen los miembros del Ejecutivo, y el órgano más importante que regula la actividad del Gobierno, para buscar votos mientras cobra sin ir a trabajar.

Las ausencias del Consejo de Ministros se justifican únicamente por la coincidencia a esa misma hora de actos institucionales dentro del país, viajes oficiales fuera de España o causas médicas propias o de familiares. En ningún caso se recoge como una excusa valida la asistencia a una manifestación política o a un acto político de otra institución al que se acude por motivos puramente partidistas.

Morant ni tan siquiera hizo constar su presencia en las Cortes en su agenda oficial, tratando de dar oficialidad a su estancia en Valencia, lo que justificaría su borrado de la reunión ministerial. El único acto que figuraba en su agenda este martes era una reunión en el ministerio, a las cuatro de la tarde, por lo que ha viajado a Madrid tras su matinal de campaña.

Desde el Partido Popular han acusado a Morant de preferir «cinco minutos de televisión para criticar a Mazón que atender sus obligaciones como ministra«. El PP valenciano, en un comunicado emitido este martes, ha manifestado su »respeto absoluto por todas las víctimas«.