Diana Morant se borra del Consejo de Ministros para ir a protestar contra Mazón

La ministra de Ciencia y Universidades ha preferido estar en Valencia pese a que su obligación era acudir a la reunión ministerial

Morant se ha dejado fotografiar presuntamente compungida con las víctimas
Joan Guirado

Madrid

La ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general del PSPV, Diana Morant, se ha ausentado este martes de su obligación constitucional de acudir al Consejo de Ministros para ir a Valencia a protestar contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. A ... la misma hora que sus compañeros del Gobierno se reunían en el Palacio de La Moncloa, una cita semanal que nunca sufre modificaciones, ella se dejaba ver presuntamente compungida abrazando a víctimas de la dana frente a las Cortes Valencianas.

