Suscribete a
ABC Premium

Alertan del surgimiento de casos de gripe aviar en gatos en los alrededores de Berlín

Muchos animales mueren 24 o 48 horas después del surgimiento de los primeros síntomas

La peste porcina africana y los 30 años de ruina que dejó en Extremadura: «Vamos a estar toda la vida temiendo que vuelva»

Alertan del surgimiento de casos de gripe aviar en gatos en los alrededores de Berlín
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fifi solía pasar horas fuera, pero volvía puntualmente a la hora de la cena. Por eso Helga se preocupó desde el primer momento, pero pasaron varios días hasta que el cadáver de su gata fue encontrado e identificado. Había aparecido en una zona boscosa cerca ... de Neuruppin, en Brandemburgo, la región que rodea Berlín, y la causa de la muerte era la gripe aviar. Son ya varios los cadáveres de gatos hallados en las mismas condiciones. Aparentemente se contagian en contacto con aves muertas e infectadas con la misma enfermedad y podrían estar también contagiándosela entre ellos. Las autoridades veterinarias de la región han comenzado una campaña de detección entre los gatos domésticos y todos los infectados con el patógeno H5N1 son puestos bajo la custodia de la Oficina de Protección al Consumidor y Agricultura, ha confirmado la administración del distrito de Ostprignitz-Ruppin.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app