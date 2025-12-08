Alertan del surgimiento de casos de gripe aviar en gatos en los alrededores de Berlín

Fifi solía pasar horas fuera, pero volvía puntualmente a la hora de la cena. Por eso Helga se preocupó desde el primer momento, pero pasaron varios días hasta que el cadáver de su gata fue encontrado e identificado. Había aparecido en una zona boscosa cerca ... de Neuruppin, en Brandemburgo, la región que rodea Berlín, y la causa de la muerte era la gripe aviar. Son ya varios los cadáveres de gatos hallados en las mismas condiciones. Aparentemente se contagian en contacto con aves muertas e infectadas con la misma enfermedad y podrían estar también contagiándosela entre ellos. Las autoridades veterinarias de la región han comenzado una campaña de detección entre los gatos domésticos y todos los infectados con el patógeno H5N1 son puestos bajo la custodia de la Oficina de Protección al Consumidor y Agricultura, ha confirmado la administración del distrito de Ostprignitz-Ruppin.

El contagio de la gripe aviar en gatos es sumamente raro y no hay protocolos establecidos, sino que se van decidiendo sobre la marcha. Las autoridades veterinarias de la región y el Instituto Friedrich Loeffler (FLI) recomiendan a los dueños de gatos medidas preventivas como reducir al máximo el tiempo que los gatos pasan en el exterior sin ser observados o sacarlos con correa, así como evitar todo contacto entre las mascotas y aves enfermas o muertas o con sus heces. La región alrededor de Neuruppin es un importante lugar de descanso para aves migratorias, especialmente grullas, por lo que se pide en general evitar los paseos en áreas boscosas o pantanosas en las que se refugian. Este otoño miles de grullas han muerto por gripe aviar en la zona y unas 180.000 han sido cazadas y sacrificadas para evitar la propagación de la enfermedad. No todos los animales muertos han podido ser recuperados.

MÁS INFORMACIÓN Crean un grupo para la vigilancia de la Peste Porcina ante el impacto en un sector «fundamental» para las exportaciones

En los gatos infectados, la gripe aviar se manifiesta de forma particularmente grave y difiere significativamente de otras gripes felinas: el patógeno no afecta principalmente al tracto respiratorio superior, sino al tracto respiratorio inferior y al sistema nervioso central. Por ello, los síntomas suelen se fundamentalmente neurológicos: los veterinarios observan convulsiones, desorientación, trastornos del equilibrio, temblores musculares, ceguera y una postura típica de cabeza torcida. A esto se suman síntomas clásicos como fiebre alta, pérdida de apetito, secreción nasal y neumonía severa. La tasa de mortalidad es muy alta, alrededor del 67 por ciento, especialmente cuando aparecen síntomas neurológicos. Muchos animales mueren entre 24 y 48 horas desde el inicio de los primeros síntomas, a veces incluso de forma repentina sin señales de advertencia previas.

A diferencia de los humanos o el ganado, los gatos infectados excretan el virus principalmente a través de las vías respiratorias e intestinales. Esto significa que, aunque un gato supone un riesgo enorme para sí mismo, la probabilidad de infección de gato a gato o de gato a persona sigue siendo extremadamente baja.