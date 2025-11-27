Suscribete a
No llegaron con la agricultura: los gatos domésticos vinieron a Europa a bordo de naves romanas

Hasta ahora se creía que la domesticación de los gatos tuvo lugar hace casi 10.000 años, en los albores de nuestra civilización, pero un nuevo estudio genético revela que nuestra 'alianza' no empezó hasta hace 'solo' 2.000 años

Un nuevo estudio genético sugiere que los gatos fueron introducidos en Europa a través del Mediterráneo hace 'sólo' unos 2000 años
José Manuel Nieves

Olvidemos todo lo que creíamos saber sobre el origen de los gatos domésticos. Porque resulta que no llegaron a Europa con los agricultores del Neolítico, sino mucho tiempo después, a bordo de los barcos de la Roma imperial. El hallazgo ha sido posible gracias ... a un nuevo y exhaustivo análisis de ADN antiguo, que ha reescrito la historia de la mascota más enigmática que nunca haya tenido la Humanidad. La verdadera 'cuna' del gato doméstico moderno no fue la Mesopotamia de hace 10.000 años, sino el norte de África de hace 2.000, mucho después de lo que siempre habíamos pensado.

