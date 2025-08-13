La Aemet pone en aviso a España por el tiempo que hará en el puente de agosto: temperaturas de más de 42 grados en estas zonas

La ola de calor no da tregua a España. Después de más de diez días con temperaturas por encima de los 40 grados en gran parte del país, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que la situación se prolongará durante toda la semana.

De esta forma, el puente de agosto, que dará comienzo el próximo viernes día 15, festivo en todo el país, estará marcado por las temperaturas muy elevadas. No será hasta el lunes 18 cuando comiencen a bajar los termómetros y podamos dar por finalizada la ola de calor.

⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR



→ El miércoles, descenso térmico transitorio. Tormentas en el norte y centro peninsular.



→ Nuevo ascenso térmico a partir del jueves. La ola de calor probablemente se prolongue hasta el lunes 18.



— AEMET (@AEMET_Esp) August 12, 2025

Las temperaturas anormalmente cálidas, por encima de los 40 grados en zonas del este y sur de la Península, alcanzarán los 42 grados en algunos puntos de España en el puente de agosto. Durante el viernes y el fin de semana, el tiempo será estable, con «predominio del sol» en casi todo el país, según la Aemet.

Repunta la ola de calor

Este miércoles, 13 de agosto, el calor dará cierta tregua a España, con un descenso de los valores máximos, localmente notable en el Cantábrico. Sin embargo, esta bajada será «transitoria», advierte la Aemet, ya que el jueves comenzarán de nuevo a subir las temperaturas, de forma «más acusada en la meseta norte y en Galicia».

Esta subida de los termómetros continuará el viernes, festivo nacional, en la mitad norte peninsular, de forma notable en el Cantábrico. Durante este día, en el que se espera «un tiempo anticiclónico bajo el predominio de altas presiones», se darán temperaturas de más de 40 grados en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica. En Bilbao, Córdoba y Ourense se podrán alcanzar los 42 de máxima, mientras que en Badajoz podrían llegar a los 43.

Las temperaturas máximas serán excepcionalmente altas; el miércoles en el interior peninsular bajarán a valores normales, subiendo de nuevo a partir del jueves.



— AEMET (@AEMET_Esp) August 11, 2025

Para el fin de semana se esperan temperaturas también muy altas, «en aumento en la mitad sudeste peninsular y los archipiélagos». Por el contrario, habrá «descensos en el Cantábrico y en Galicia». De esta forma, indica la Aemet, se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península y los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del noreste y en interiores de Valencia. Podrán alcanzarse los 42 grados en ciudades como Zaragoza, Sevilla o Córdoba.

Respecto a las mínimas, no bajarán de 20 grados en la mitad sur de la Península, en la meseta norte y en depresiones del noreste. Podrán incluso superarse los 25 grados en el Mediterráneo y en depresiones de la vertiente atlántica sur.

Con el final del puente de agosto llegará una bajada de las temperaturas. El lunes se espera que sea el último día de la ola de calor, pero todavía durante esta jornada se marcarán máximas por encima de los 40 grados. No obstante, el martes podríamos notar ya el alivio térmico.

Tiempo estable en casi todo el país

Por otro lado, una vaguada traerá este miércoles «tormentas y chubascos con probabilidad de ser fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento» en el cuadrante noroeste peninsular, extendiéndose hacia el este.

La entrada de altas presiones por el norte peninsular dejará el jueves lluvias débiles en el entorno cantábrico y norte de Galicia y probables tormentas y chubascos en el nordeste y la Ibérica, «localmente fuertes» en los Pirineos.

Mapa de precipitación acumulada del viernes 15 de agosto METEORED

Sin embargo, el tiempo cambiará en el puente de agosto, cuando la entrada de un anticiclón «bajo el predominio de altas presiones» dejará un tiempo estable con sol en casi todo el país, según informa la Aemet.

No obstante, el viernes podrán darse lluvias débiles en zonas del litoral cantábrico, además de algún chubasco aislado en el nordeste y la Ibérica, que «no se descarta vaya acompañado de tormenta». La situación será similar durante el fin de semana, con chubascos aislados en zonas de montaña, que podrán ir acompañados de tormenta.