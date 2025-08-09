La Aemet avisa de la llegada de noches tropicales a España tras ampliar la duración de la ola de calor: estas son las zonas afectadas

La Aemet avisa de la llegada de noches tropicales a España tras ampliar la duración de la ola de calor

La ola de calor durará, al menos, hasta el jueves 14 de agosto, según informó la Aemet este viernes en un nuevo aviso especial. Este episodio comenzó el pasado 3 de agosto y durará de esta manera un mínimo de 11 días, sin descartar que se siga extendiendo.

Una masa de aire cálido y seco de origen africano continuará instalada sobre gran parte de la Península, evitando que los termómetros den una tregua. Tampoco por la noche, donde se registrán temperaturas superiores a los 20 grados, valor a partir del cual ya se considera noche tropical. El calor será también intenso en las horas sin luz solar lo que podría con el impedimento que supone para el descanso.

⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR



→ El episodio se prolongará, al menos, hasta el próximo jueves 14.



→ La persistencia del calor incrementa la adversidad.



→ Activados avisos rojos para el sábado 9 y domingo 10 en Canarias. ¡Precaución!



Noches con temperaturas superiores a los 25 grados

Este sábado, las temperaturas continuarán siendo «significativamente elevadas» en la mayor parte de la Península y de Canarias y Baleares. Predominará el tiempo anticiclónico y con las temperaturas sin muchos cambios.

En buena parte del país superarán los 35 grados y rebasarán «alcanzándose los 40 en valles de la mitad sur de la vertiente atlántica, zonas de las islas Canarias orientales y pudiendo hacerlo también en puntos del Ebro, sur de Galicia o meseta Norte». De igual modo, los avisos seguirán siendo amarillos y naranjas en todo el país.

Las noches serán cálidas. No bajarán de los 20 grados en buena parte del territorio: Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Huesca, Lérida, Murcia, Palma, Gran Canaria, Segovia, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Zamora superarán este valor. Asimismo, en otras provincias las noches tórridas con 24-25 grados: Alicante, Barcelona, Ceuta, Jaén, Madrid, Málaga, Melilla, Toledo y Valencia sufrirán las noches más calurosas.

A pesar de las altas temperaturas, en algunas zonas se desarrollarán nubes de evolución en el interior peninsular y se desarrollarán tormentas y chubascos en el Pirineo, sistema Ibérico y zonas aledañas, con probabilidad de ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento

Un domingo con más subidas de las temperaturas

La situación del fin de semana será estable, también el domingo. Se activarán avisos naranjas y amarillos en todas las comunidades en función de las temperaturas máximas que se alcancen hasta última hora de la tarde. Incluso, como ha avisado la Aemet, habrá avisos rojos en Canarias por el intenso calor.

El domingo se prevé que pueda ser uno de los días más calurosos de esta ola de calor. Se espera que las temperaturas asciendan «notablemente» en el norte peninsular, litoral catalán y tercio suroeste. En general, los termómetros volverán a superar los 35 grados en la mayor parte de la Península y en Canarias. Los 40 grados se alcanzarán en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del archipiélago canario, y pudiendo hacerlo también en las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta Norte.

Las mínimas también se espera que suban en algunos puntos. No bajarán de los 20 grados en la mayor parte del territorio. Los 25 se superarán localmente en puntos del Mediterráneo y depresiones de la vertiente atlántica sur. En algunas zonas de Canarias, la temperatura mínima puede llegar a los 30 grados.

En cuanto a la inestabilidad, es posible que haya tormentas y chubascos en zonas de interior de Cataluña y norte de Aragón que es probable lleguen a locamente fuertes, yendo acompañadas de granizo.

Con esta situación terminará la semana, pero no se pondrá fin a la ola de calor que nos acompañará al menos cuatro días más.