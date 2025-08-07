Mario Picazo pone fecha al fin de la ola de calor en España: «Las altas temperaturas pueden durar hasta...»

La ola de calor que azota España desde el pasado domingo, 3 de agosto, mantiene a todo el país con temperaturas abrasadoras. Este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registró temperaturas por encima de los 40 grados en 75 estaciones de la red.

Los termómetros españoles llegaron a superar los 42 grados en algunos municipios como Talavera de la Reina (Toledo), que registró la temperatura más alta, con 42,7 grados, Granada, con 42,5 grados, y Navalmoral de la Mata (Cáceres), también con 42,5.

🌡️Unas 75 estaciones de nuestra red automática han alcanzado o superado 40 °C, sobre todo en el centro y sur de la Península.



Una docena de estaciones ha llegado a 42 °C o los han superado.



El miércoles suben las temperaturas en el Cantábrico; bajarán ligeramente en el resto. pic.twitter.com/v89jehYP0A — AEMET (@AEMET_Esp) August 5, 2025

Este episodio de fuerte calor -el segundo en lo que va de año- no dará tregua en los próximos días, en los que se mantendrán las elevadas tempereraturas. De esta forma, la Aemet prevé que este jueves se alcancen los 41 grados en Ciudad Real, Córdoba y Toledo.

Pero, ¿cuándo podremos decir adiós a esta ola de calor? Todavía es pronto para predecir con exactitud el día exacto en el que los termómetros nos darán un alivio. Sin embargo, Mario Picazo ha puesto fecha al final de este temporal de calor.

¿Cuándo terminará la ola de calor?: Mario Picazo pone fecha

«La dorsal anticiclónica con aporte de aire cálido del norte de África y las largas horas de insolación que esperamos se juntan para subir el termostato», aseguró el popular meteorólogo y presentador de televisión en su predicción publicada el pasado lunes en eltiempo.es.

Y es que, señala Picazo, la canícula ha provocado que se estén registrando temperaturas promedio «varios grados por encima de los valores para estas fecha», tanto de día como de noche. «Los próximos días pueden ser críticos debido al ambiente bochornoso que vamos a experimentar en muchas zonas donde de día el mercurio puede rondar los 40 grados y de noche no bajar de los 20 o, en algunos casos, 25», informa el meteorólogo.

En este sentido, Picazo ha anunciado cuándo acabará la segunda ola de calor del año y los termómetros nos darán una tregua. Tal y como ha asegurado, las elevadas temperaturas durarán, «oficialmente», hasta el próximo jueves, día 7.

Cabe destacar que la Aemet ha actualizado este miércoles su aviso especial por la ola de calor y ha asegurado que «el escenario más probable» es que las temperaturas «anormalmente cálidas» continúen la próxima semana hasta al menos el martes, salvo en el tercio norte peninsular donde es probable que comiencen a descender.

La advertencia de @picazomario sobre la ola de calor: "Las temperaturas extremas pueden durar hasta mediados de mes, aunque ya no estemos oficialmente en ola de calor"



Todos los detalles aquí https://t.co/H3eJboVyG6 — Eltiempo.es (@ElTiempoes) August 4, 2025

Sin embargo, pese a que esta semana se pondría fin a la ola de calor de agosto, Picazo asegura que «los modelos de predicción apuntan a que, aunque oficialmente no sea ola de calor, podríamos tener temperaturas muy altas hasta mediados de mes».

Así, la primera quincena de agosto podría convertirse en «la más calurosa del verano», señala el meteorólogo. «Aunque seguramente a mediados de semana ya no estemos oficialmente en una ola de calor, el calor intenso seguirá en muchas zonas y hasta podría intensificarse otra vez a la largo de la semana», advierte.

Tormentas y lluvias puntuales

En el apartado de las precipitaciones, el meteorólogo señala que será una semana «tranquila». No obstante, anuncia que el paso de un frente por el norte y la presencia de aire frío desde el suroeste podría dejar «puntualmente» tormentas que «localmente pueden descargar con intensidad y dejar granizo y rachas fuertes de aire».

Picazo anuncia que en los próximos días se darán lluvias puntuales en «zonas del interior y especialmente en áreas montañosas». Además, a lo largo de la segunda mitad de la semana, el presentador de televisión adelanta que un pequeño «embolsamiento de aire frío», que se puede formar cerca del suroeste peninsular, podría «reactivar la atmósfera en algunas zonas del interior sur».