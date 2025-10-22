La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España: fuertes lluvias y bajada de temperaturas en estas zonas

España se prepara ya para un nuevo tren de frentes de lluvias. Este pasado fin de semana regresaron las precipitaciones al noroeste peninsular, que ahora se irán extendiendo por el resto del país gracias a la circulación atmosférica, alcanzando el centro ... y algunos puntos del este. Las temperaturas de estas próximas horas también seguirán siendo bastante altas para la época, aunque, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se avecina un cambio.

El organismo apunta a que, a partir de este jueves 23 de octubre, la llegada de «un frente frío» afectará a la Península, dejando varios días marcados por las precipitaciones y una bajada brusca en las temperaturas. A lo largo de esta jornada, se espera que la lluvia que ya ha afectado al noroeste en las últimas horas se vaya extendiendo por la Península, alcanzando puntos del centro y Pirineos, donde podrían llegar también los primeros copos de nieve de la temporada.

Predicción semanal:



➡️De lunes a miércoles: lluvia en el noroeste peninsular; en Galicia será persistente y con acumulaciones importantes.



➡️Jueves: lluvia en el noroeste, centro y Pirineos con rachas de viento muy fuertes.



➡️Viernes: lluvia en el centro peninsular.



(1/2) pic.twitter.com/Kl2rKqz49B — AEMET (@AEMET_Esp) October 20, 2025

Se esperan también cambios en las temperaturas, que descenderán en buena parte del norte peninsular este mismo miércoles. Será a partir del viernes cuando esta bajada térmica comience a notarse en otras zonas de España, como Baleares, el centro peninsular, meseta Sur, tercio nordeste peninsular y el Mediterráneo. Tan solo en algunas provincias de Andalucía e interior del sureste podrían subir algo las temperaturas durante estos días.

Llega un frente frío a España: las zonas donde va a llover esta semana

Según apunta la Aemet, tras un fin de semana inestable en el Atlántico y puntos del norte, las lluvias comenzarán a extenderse desde este miércoles a otras zonas de la Península. La llegada de un frente atlántico irá dejando precipitaciones al menos hasta el próximo fin de semana, que irán llegando al centro a últimas horas del jueves y primera hora del viernes.

La mayor parte de las precipitaciones afectarán al norte y oeste peninsular, aunque el interior de España también se verán afectado por estas lluvias. Galicia será, una vez más, la comunidad con mayor inestabilidad, pudiendo llegar a los 120-150 mm hasta el próximo viernes 24. También lloverá con intensidad en puntos del Cantábrico, norte de Castilla y León y de Extremadura, donde pueden superarse los 30-50 mm.

💦 Los frentes tendrán como aliados varios ríos atmosféricos que intensificarán en buena medida las lluvias.



El modelo europeo apunta a que se podrían superar los 200 l/m2 en Galicia. 🗞️👇

https://t.co/jBVi2K6tSr pic.twitter.com/Yw3UvZYsZ4 — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 20, 2025

A partir del jueves, los frentes comenzarán a llegar a otras comunidades del este como Navarra, La Rioja y algunos puntos del oeste de Cataluña, así como al centro, destacando en Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha. Tampoco se descarta que puedan caer algunos litros en Aragón, Cataluña y el interior de la Comunidad Valenciana.

Aún con bastante incertidumbre de cara al fin de semana, desde el organismo apuntan a que se mantendrán los chubascos en el norte y centro peninsular. El sábado y el domingo habrá lluvias en el interior sur peninsular y Baleares, pudiendo intensificarse también en el Cantábrico y Pirineos.

Cambio brusco en las temperaturas: una masa de aire frío desploma los termómetros

En cuanto a las temperaturas, la llegada de este frente frío transformará por completo unos valores que, durante estos primeros días de semana, han estado «por encima de lo normal para esta época». A partir de este jueves 23, los termómetros «irán bajando de norte a sur» con la entrada del flujo de norte, que permitirá que se registren hasta 10 grados menos en las máximas que en jornadas anteriores.

➡️Sábado y domingo: lluvia en el interior sur peninsular y Baleares.



🌊De lunes a jueves se esperan rachas fuertes o muy fuertes en el litoral cantábrico.



🌡️Las temperaturas estarán por encima de lo normal para esta época; a partir del jueves irán bajando de norte a sur. pic.twitter.com/FP0xj95gRd — AEMET (@AEMET_Esp) October 20, 2025

El paso de esta masa de aire más fría permitirá que en el centro de la Península, como Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, se den valores por debajo de los 15 grados. En las regiones del norte tendremos temperaturas «entre cinco y 10 grados por debajo de lo normal para la estación otoñal, especialmente en el entorno de la cordillera Cantábrica, Pirineos y el sistema Ibérico.

En el Pirineo tendremos heladas débiles, que podrían afectar también a otros entornos de montaña del extremo norte. Desde el organismo apuntan a que incluso podremos ver los primeros copos de nieve de la temporada.