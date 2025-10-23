La Aemet activa el aviso rojo en estas zonas de España por la borrasca Benjamín: lluvias abundantes y fuertes vientos

La inestabilidad vuelve a aparecer en España. Desde este jueves la responsable es la borrasca Benjamín, que ha activado avisos en prácticamente toda España.

Como ha explicado en las últimas horas la Agencia Estatal de Metereología, los efectos de esta borrasca consistirán en rachas ... de viento muy fuertes en amplias zonas de la Península, especialmente en el norte donde las olas podrían llegar a los siete metros de altura.

🌀 La borrasca Benjamín ha sido nombrada por nuestros colegas de @meteofrance



🌬️Provocará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas de la Península e importante temporal marítimo en el norte, con olas que podrían superar los 7 metros.



Consulta avisos en vigor. pic.twitter.com/HkcpVF0Sxq — AEMET (@AEMET_Esp) October 22, 2025

La Aemet prevé que este jueves un frente frío recorra la Península por lo que en general los cielos estarán nubosos o cubiertos. También se podrán producir precipitaciones en muchos puntos de todo el territorio.

La Aemet activa el aviso rojo en estas zonas

Debido al impacto de la borrasca Benjamín en España, la Aemet ha activado el aviso rojo este jueves en el litoral cántabro y en los litorales de Guipúzcoa y Vizcaya.

Se ha activado este nivel por fenómenos costeros ya que, como avisan, «se espera mar combinada del nordeste con olas de siete a ocho metros». Los vientos vendrán por el oeste o el noroeste y serán de fuerza ocho, llegando hasta la nueve en mar adentro.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Litoral cántabro, Bizkaia litoral y Gipuzkoa litoral



Este jueves se espera mar combinada del Noroeste con olas de Hs de 7 a 8 m. Viento del Oeste o Noroeste de fuerza 8, localmente fuerza 9 en mar adentro.



¡Precaución! Consulta los avisos en vigor en web/app pic.twitter.com/8RjIb4mkup — AEMET (@AEMET_Esp) October 22, 2025

En estos puntos de la Península, las lluvias serán más abundantes pudiendo registrarse tormentas ocasionales tanto en el extremo noroeste como en el Cantábrico. Las lluvias no se descartan tampoco en los litorales del País Vasco.

El tiempo para este jueves

Además de ese aviso por fenómenos costeros, se espera que las temperaturas máximas desciendan en la mayor parte de la mitad norte penínsular, y de forma notable en el Cantábrico. En el resto se producirán pocos cambios.

En cuanto a las mínimas, los descensos se esperan en Baleares y en la mitad norte peninsular y en zonas del interior del norte. También puede haber algunas heladas débils en el Pirineo.