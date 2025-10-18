Jorge Rey alerta de la inminente llegada de un tren de borrascas a estas zonas de España: «Provocará fuertes lluvias en...»

España se recupera ya de los efectos de la dana Alice, que ha afectado seriamente a las provincias del Mediterráneo. Este sábado 18 de octubre será un día de transición para la Península, con tiempo estable, antes de que vuelva a afectarnos un ... nuevo temporal. Así lo ha anticipado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su predicción para los próximos días: un frente de lluvias llegará este domingo «recorrerá la mitad norte peninsular» desde Galicia hasta llegar al este.

La inestabilidad no será protagonista solo el fin de semana, sino que se extenderá también durante la próxima semana, la del 20 al 26 de octubre. Según ha advertido el organismo, explicando que los próximos días estará marcados «por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas». Las precipitaciones de estos días serán «más abundantes en Galicia, comunidades cantábricas y Castilla y León», aunque también podrían llegar a otros puntos del territorio.

➡️El sábado por la tarde lluvias en Galicia.



➡️El domingo un frente de lluvias recorrerá la mitad norte peninsular de oeste a este.



🌡️Las temperaturas máximas estarán por encima de lo normal; bajarán el domingo en el noroeste peninsular anticipando una próxima semana otoñal. pic.twitter.com/TknJawdhb6 — AEMET (@AEMET_Esp) October 16, 2025

La que viene será, por lo tanto, una semana muy inestable y otoñal en cuanto a chubascos. También lo anticipa Jorge Rey, conocido como «el niño meteorólogo», que en su último vídeo ha lanzado su predicción para los próximos días en España. Siguiendo el método de las cabañuelas, el joven ha alertado de la llegada «inminente» de un tren de borrascas que comenzará a afectar a la Península en las próximas horas.

Jorge Rey alerta de la llegada de un tren de borrascas a España: las zonas afectadas por las lluvias

Este sábado 18 comenzarán a llegar las primeras lluvias, según ha advertido el burgalés, que saltó a la fama tras pronosticar la llegada de la nevada Filomena. «A últimas horas veremos algunas precipitaciones en La Coruña», ha advertido el aficionado a la meteorología, que pronostica que el verdadero temporal comenzará a partir del domingo en «áreas de Galicia y Asturias».

A partir del domingo 19 de octubre, las precipitaciones llegarán «con fuerza» a muchos puntos de Galicia, de Asturias, así como de Castilla y León. Se irán extendiendo poco a poco por la Península Ibérica a lo largo de la próxima semana, aunque el lunes seguirán restringidas a áreas del norte, sumándose también provincias como Aragón, Navarra o Cataluña también.

El martes será uno de los días más inestables, pues la llegada de nuevos frentes provocará «fuertes lluvias en áreas de Galicia, de Asturias, de Castilla y León, del Cantábrico en general». También habrá chubascos en Navarra, Aragón y Cataluña, e incluso «llegarán a puntos del centro peninsular», como Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura.

Por su parte, el miércoles 22 se estabilizará un poco el ambiente, con «chubascos en algunos puntos de manera muy local en la Península o Baleares». Aún así, Jorge Rey advierte de que «lo importante se quedará en áreas del noroeste»: «Las borrascas llegarán de manera fuerte a Galicia y el Cantábrico, las zonas con más precipitaciones».

El Atlántico llevaba un tiempo aletargado en las cercanías de la España peninsular, pero ahora se va a poner las pilas. 🔋



A partir de mañana, los frentes llegarán desde el oeste entre masas de aire muy húmedas. 🌬️💦 Algún que otro río atmosférico aumentará el potencial de los… pic.twitter.com/pa06C6qmyo — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 18, 2025

El temporal no se quedará ahí, pues será a partir del jueves 23 cuando continuará este «tren de borrascas» en España. «Seguirán llegando más frentes que irán llegando al resto de la Península. Con el paso de los días, veremos la llegada de más borrascas que alimentarán la jornada de lluvias», apunta el niño meteorólogo en su predicción semanal.

La fecha en la que bajarán las temperaturas en España según Jorge Rey

Donde no veremos muchos cambios es en las temperaturas, que esta próxima semana seguirán por encima de lo normal para la época del año, especialmente en la mitad oriental del país. Serán, según explica Rey, temperaturas otoñales y agradables por el «viento de suroeste» que acompañará a estas borrascas: «Algunos días podrían repuntar a los 25 grados en zonas del norte».

El chorro polar va a decir basta ✊ a tanto meandro, acelerará y sí, va a dejarnos en plena 'autopista' de frentes atlánticos. 🚘 🅱️



En el vídeo podéis ver el viento a unos 10 kilómetros de altitud. Zummm.



👉 https://t.co/uOlktI0pJy pic.twitter.com/ThHI2g28RC — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 18, 2025

No será hasta finales de la próxima semana, en torno al 25 de octubre, cuando llegue el primer descenso brusco del otoño, trayendo los primeros valores frescos de la estación. «Vendrán vientos del norte al pasar las borrascas, permitiendo que bajen las temperaturas y hablemos de fresco para terminar el mes de octubre», ha comentado Jorge Rey en su vídeo de YouTube.