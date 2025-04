Los vacunados con la monodosis de Janssen recibirán un segundo pinchazo a partir del 15 de noviembre

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la incorporación de una dosis de recuerdo a aquellas personas que se han vacunado con Janssen, que en nuestro país son unos dos millones de personas de los 37 millones de vacunado s. La dosis de recuerdo se administrará al menos tres meses después tras la administración de la vacuna de Janssen.

Las comunidades autónomas empezarán a facilitar la dosis de recuerdo el mes próximo, a partir del 15 de noviembre y darán prioridad a los grupos de vacunación que prevé la estrategia nacional de vacunación. Es decir, empezar con los de más de edad y terminar con los más jóvenes. El refuerzo no se hará con otra vacuna de Janssen, sino con una de una tecnología de ARN. Es decir, la segunda inyección será con Pfizer o con Moderna , los dos fármacos que mejor eficacia han demostrado. Aunque la Comisión de Salud Pública, donde están representadas todas las comunidades y el Ministerio de Sanidad, han optado por las de ARN «por la falta de vacunas de Janssen en España» , según ha sabido ABC.

Mezclar vacunas

Los revacunados tendrán dos vacunas diferentes , igual que en Estados Unidos, donde se aprobó hace unos días la combinación de vacunas. La FDA, la Agencia del Medicamento estadounidense, dio luz verde a que los receptores de la vacuna de Janssen recibieran una dosis adicional de cualquier vacuna autorizada, al menos dos meses después de la primera inyección. El Ministerio de Sanidad establece un plazo de tres meses tras el pinchazo inicial.

Cuando Sanidad decidió poner una segunda dosis de ARN a los vacunados de AstraZeneca de menor edad, surgió un encendido debate por no utilizar otra dosis similar. El Ministerio impulsó un ensayo clínico para demostrar que no había riesgo por combinar dos medicamentos diferentes. Esta vez no parece que haya discusión por mezclar dos vacunas con una tecnología dispar.

La estrategia de combinar vacunas no es nueva en la historia de la Medicina. Pero no había experiencia con las vacunas de ARN porque eran totalmente nuevas. Los datos que están apareciendo ahora en un puñado de ensayos clínicos sugieren que no habría riesgo.

Más anticuerpos

La información en la que ha basado Estados Unidos su decisión para autorizar la combinación de vacunas muestra que se puede conseguir una mayor protección cuando se refuerza con Pfizer o Moderna, más que si se inocula una segunda de Janssen. Sin embargo, no habría diferencia entre combinar Pfizer con Moderna o repetir medicamento. Aunque tampoco sería una decisión muy equivocada reforzar la pauta con una nueva dosis de Janssen . Como afirma el experto del Instituto de Inmunología de La Jolla, Shane Crotty: «Si tuviera dos dosis de J&J,Pfizer o Moderna, estaría contento con cualquiera de ellas».

El 'pasaporte' para viajar

La vacuna de Janssen era la única que prometía una protección completa con una única dosis. En España se destinó a personas de entre 50 y 59 años , en mayores de 60 y también en colectivos de cualquier edad que por su situación social o laboral sean difíciles de vacunar y más aún de seguir un tratamiento completo de dos dosis, como las personas sin hogar, los inmigrantes en situación irregular o trabajadores del mar o cooperantes. También se vacunaron muchos españoles que buscaban una inmunidad rápida y, sobre todo, que necesitaban la pauta completa para poder viajar. Y Janssen era un atajo rápido con una única dosis cuando se acercaba el verano.