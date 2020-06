Simón, sobre el desfase en la cifra de fallecidos: «El dato se congeló» El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo que «la cifra total se congeló hace diez días porque las comunidades estaban revisando sus datos de fallecidos y durante ese proceso de revisión se iban a incluir distorsiones». El médico también advirtió de que a partir de ahora «nos vamos a tener que enfrentar a los casos importados»

El número de contagiados asciende en España a 177, 18 menos que el día anterior mientras que el total asciende a 240.660. El número de diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días es de 249, una cifra que llevaba dos días de descenso y ha vuelto a subir. Respecto a los fallecidos, el total es de 27.134, uno más que ayer y 52 en los últimos 7 días.

Los fallecidos, dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, «están en relación con la gravedad de los cuadros, que se vinculan con los casos de hospitalización, aunque sabemos que ahora ingresan casos menos graves que en el momento álgido de la epidemia. En el hospital, a fecha del día 3 y en los 7 días anteriores había hospitalizadas 3.469 personas (2.893 de ellas en hospitalización convencional y 527 en UCI). Esto implica que con las 631 personas que teníamos la semana pasada en UCI, ha habido una reducción de casi 100 personas, algunos han fallecidos, otros han sido dados de alta. Del mismo modo, de los 4.600 casos hospitalizados la semana pasada en camas convencionales, esta semana tenemos 2.893».

Con esto Simón quiso recalcar que la evolución de la epidemia se está notando no solo en los nuevos casos con fechas de inicio de síntomas en los últimos días, sino también en los ingresos y fallecidos que van «poco a poco manteniendo la tendencia a la baja». Según Simón, del total de casos diagnosticados (240.660) los graves no superan los 4.000.

Preguntado por el baile de cifras de fallecidos, y por qué hoy figuran 52 muertos en los últimos 7 días, mientras que hace una semana la cifra total arrojaba 13 muertos menos que hoy, Simón dijo que «la cifra total se congeló hace diez días porque las comunidades estaban revisando sus datos de fallecidos y durante ese proceso de revisión se iban a incluir distorsiones. Estamos hablando de datos de múltiples fuentes, de múltiples territorios: algunas comunidades van a aumentar el número de casos que tenían respecto ahora, otras que lo van a reducir».

Mascarillas obligatorias en la nueva normalidad

En cuanto al uso de mascarilla en la nueva normalidad, el médico dijo que «lo dirán los decretos pero las propuestas que hay ahora y la intención de Sanidad es que se mantenga la obligatoriedad hasta que veamos si hay nuevas olas a partir del otoño que viene o no»

Preguntado nuevamente por el exceso de mortalidad (43.014) arrojado por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España, Simón dijo que no se puede hablar de datos que no se sabe qué significan. «Sabemos que entre los 28.000 fallecidos alguno puede haber fallecido teniendo el virus sin que haya sido la causa de la muerte; sabemos también que es probable que un número de personas haya muerto de Covid-19 pero al no tener un diagnóstico no figure como tal; también puede haber personas que se han infectado, no han tenido diagnóstico y fallecieron por otro motivo.

También valora la opción de personas que hayan fallecido por otras causas sin estar infectados: «Los hospitales han estado dedicados casi al cien por cien para pacientes con coronavirus lo cual ha hecho que personas con patologías graves en las que podían fallecer o no, no han ido al hospital por miedo o han retrasado su llegada al mismo acabando en una muerte». Simón también se refirió a personas que no llegaron al hospital por miedo y la variabilidad aleatoria que está contemplada en el modelo del MoMo.

Casos sospechosos

Por otro lado, ha informado que durante esta última semana se han identificado 57.372 casos sospechosos (cifra importante para conocer el control precoz de la transmisión), 32.954 en Atención Primaria y 24.428 en atención hospitalaria. «Es una buena cifra de sospecha, sobre valorando el periodo del año en el que estamos y el momento en el que estamos de la epidemia en el que los casos sospechosos van bajando porque cada vez hay menos gente con sintomatología compatible». Simón dijo que se ha aumentado en un 2-3 por ciento el número de casos sospechosos a los que se les hace una PCR. Concretamente, en atención primaria, dijo Simón, se les ha hecho al 86 por ciento de esos 32.954 y en atención primaria al 90 por ciento de los 24.428 respectivos casos sospechosos.

«Ya sea por las medidas de prevención o por la posibilidad de que los contactos vengan de otros casos que ya han estado enfermos, solamente un 8 por ciento de los contactos estrechos que se han seguido esta última semana han desarrollado sintomatología. Ese 8 por ciento corresponde a 94 contactos». Además, el tiempo entre el inicio de síntomas hasta que se realiza la primera consulta en los últimos 7 días ha sido de un promedio de un día; y desde que se inician los síntomas hasta que se realiza el diagnóstico el promedio es de dos días. Simón ha dicho, en conclusión, «que se ha conseguido implementar un sistema de vigilancia que permite reaccionar rápido».

54 pruebas PCR por cada 1.000 habitantes

Simón también informó que en la semana anterior se hicieron 314.737 PCR, «no todas a casos sospechosos nuevos, hay algunas que se hicieron para verificar que alguien no ha desarrollado síntomas, muchas de ellas dan negativas y otras son incluidas en algunos estudios, etc». Según Simón es el mismo volumen de PCR de semanas previas, «incluso estando en un periodo de menor transmisión y por tanto de menos casos que antes».

En el total del todo periodo epidémico se han hecho más de dos millones y medio de PCR, «lo que representa casi 54 pruebas por cada 1.000 habitantes, un dato en el orden de los países que hacen una cifra de PCR muy importante y lo que nos hace pensar que estamos más o menos controlando la epidemia».

¿Peligro por los contagios de Portugal?

Simón advirtió que a partir de ahora «nos vamos a tener que enfrentar a los casos importados y eso implicará un esfuerzo extra para los servicios de salud pública, los de sanidad exterior para tratar de reducir los riesgos en la importación pese a que se vayan abriendo las fronteras». En esta misma línea y respecto a la apertura de fronteras con Portugal, hoy con 379 nuevos contagios, Simón dijo que la evolución epidémica de las comunidades limítrofes era similar, incluso algo menor. «Esto nos garantiza que los riesgos que vengan de Portugal hasta este momento no era muy diferentes pero sí que es verdad que está teniendo incrementos mayores de lo esperado según como venía evolucionando hasta la fecha. Si estos incrementos que henos observado estos últimos días para una población menor que la española, estas cifras no son especialmente pequeñas pero tampoco especialmente llamativas».

Fiesta de personal sanitario

Preguntado por los sanitarios contagiados por una fiesta, Simón dijo que lo más importante ahora mismo «es valorar las fechas de inicio de síntomas, no hay muchos casos asociados, sí que se podían haber infectado en cualquier otro punto ya que el personal sanitario tiene una vida social y, en algunos casos, fiestas como estas. En la situación en la que estamos fiestas grandes d este estilo es mejor no realizarlas, al menos sin poder mantener las medidas de seguridad pero es difícil identificar el punto de infección».