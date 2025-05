Simón, sobre la cuarentena de Reino Unido a los viajeros españoles: «Nos favorece porque desincentiva que venga gente de allí»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón , ha vuelto a comparecer para dar los datos de la evolución de la pandemia tras volver de vacaciones.

«En España tenemos una evolución parecida a la de los últimos días, con un número más alto que el mes anterior de casos que es cierto que se concentran en Aragón y Cataluña, que representan entre las dos alrededor del 60 por ciento del total de casos , pero sí que es cierto que hay casos en todas las comunidades y la transmisión, pese a que no es igual, está en todos los territorios, sí que sigue habiendo un cierto nivel de transmisión en todos los territorios», señaló.

El número de casos diagnosticados en las últimas 24 horas es de 855. En cuanto al número total de brotes, el director del CCAES dijo que hay 361 brotes activos que implican a 4.100 casos. «No tenemos ahora mismo un brote que llame la atención como el de los temporeros pero los hay en todas las comunidades . En cuanto a lo que estamos observando en la evolución de la epidemia: detectamos más y gracias a eso sabemos que el virus sigue circulando . Es difícil comparar lo que vemos ahora con lo que pasaba cuando había una capacidad de detección menor; no creo que estemos en una segunda ola pero sí es cierto que tenemos que estudiarlo . Mientras no creamos que la transmisión está descontrolada, ahora mismo en la mayor parte de España no existe ese riesgo, aunque hay que esperar el efecto de las medidas implementadas en regiones como Cataluña o Aragón», zanjó.

Preguntado por las medidas para evitar casos importados, Simón dijo que «no es fácil tomar medidas unilaterales. Deberíamos de tratar de llegar a un consenso europeo ». En concreto, respecto a la prohibición de Bélgica de viajar a Lérida y Huesca, dijo: «Agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos. Aunque entiendo que para el sector turístico es mejor que vengan los belgas, desde el punto de vista sanitario, reducir el riesgo marginal nos ayuda». Respecto a la medida del Reino Unido de imponer cuarentena a los viajeros procedentes de España, Simón dijo que sostenía lo mismo que con Bélgica: « El que se exija cuarentena en cierto modo nos favorece porque desincentiva que venga gente de Reino Unido . Es un país que parece evolucionar bien, pero sí que es cierto que no todas las partes están en la misma situación, como es el caso de España con Aragón y Cataluña donde hay un nivel de transmisión muy superior al resto del país».

Respecto a si en España se ha bajado la guardia, « tenemos ejemplos de celebraciones, discotecas, situaciones en las que claramente se ha bajado la guardia y , al mismo tiempo, hay otros casos en los que ha habido transmisión sin haberse bajado la guardia como el caso de los temporeros ». «Hay gente que está exponiendo a gente con más riesgo que ellos y están generando un problema para los demás importante. Los brotes asociados a temporeros que van a seguir sucediendo y es muy posible que siga habiendo brotes; esperemos que sean pequeños y que si aparecen se controlen, pero también suben los brotes asociados a fiestas de amigos, ocio nocturno y tenemos que tener cuidado con esto porque son más difícil de controlar: son poblaciones más móviles, identificables, aceptan menos las medidas de control y de cuarentena y con menos motivos. Hay gente que no lo hace porque tiene que trabajar y otros porque no quieren y eso no lo entiendo».

En este sentido, dijo que le gustaría pensar que no es necesario prohibir más. «Me gustaría pensar que la gran mayoría de la población se comporta correctamente, pero hay grupos que pierden la tensión en algunos momentos, me gustaría pensar que se pongan o no prohibiciones la gente no lo hace para evitar una multa sino para ayudar a los conciudadanos que tienen alrededor».

Baja la edad media de los afectados

En cuanto al número de fallecidos en los últimos 7 días, Simón dijo que tenemos un número algo más bajo de lo que se había observado, alrededor de 10, estamos ya desde el viernes con menor número. «A día de hoy se han notificado 6 personas fallecidas con fecha de defunción en los últimos siete días, lo cual es un dato que es buen signo de evolución ». En cuanto a los asintomáticos, «que es otro indicador que nos marca el esfuerzo que se hace de búsqueda de casos es de un 60 por ciento, lo que nos indica que estamos haciendo un esfuerzo importante de detección, al igual del hecho de que la edad media de los afectados sigue bajando. Hace unos 10 días hablábamos de una edad media entre las mujeres de 50 a 50 años y medio y en los hombres alrededor de 46, mientras que ahora estamos en una media de 43 años en las mujeres y 40 en los hombres , lo que implica que se está concentrando en grupos más concretos de población que en general tienen cuadros más leves, aunque no quiere decir que no haya casos graves asociados a ellos ni que aparezcan casos en personas mayores».

Simón dijo que la edad media está bajando porque a que estamos observando casos en grupos poblacionales cada vez más jóvenes. «Si recuerdan hasta hace poco los brotes que nos preocupaban se asociaban a trabajadores temporeros, obviamente más jóvenes que los mayores, pero ahora hay un descenso mayor porque se está progresivamente moviendo el grupo de casos hacia jóvenes asociados a ocio nocturno o fiestar familiares o de amigos ».

Aún así, añadió que «que el riesgo de gravedad también es menor aunque hay que observar los casos hospitalizados que si bien no son muchos, sí que en alguna comunidad se están incrementando y todavía sin someter a presión al sistema, están aumentando», aclaró.

Por ejemplo, en Aragón en los últimos 7 días ha habido 118 nuevos ingresos. «Eso no implica presión sobre el sistema pero hau que tener cuidado con este dato pero implica un incremento mayor del esperado». Del total de casos hospitalizados en los últimos 7 días (349) encabeza la lista Aragón y luego sigue Cataluña, Andalucía y Madrid como las comunidades que más casos hospitalizados tienen.

Preguntado por la situación en Aragón, Simón dijo que «tiene varias zonas de interés: los brotes evolucionan bien, pero los temporeros vivaían en Zaragoza y en las grandes ciudades y generaron transmisión tanto en Zaragoza y Huesca. Pero creo que el problema de Aragón se centra ahora mismo en Zaragoza donde ya hay un cierto grado de transmisión comunitaria», advirtió el médico. «Por fecha de inicio de síntomas es cierto que hace ya varios días parece que hay una ligera reducción», agregó Simón, respecto a Aragón aunque reconoció que no «se fía». «Creo que tienen que seguir haciendo un esfuerzo importante de diagnóstico», añadió.

Descenso de asintomáticos en Madrid y Murcia

Simón dijo que la evolución de los casos asintomáticos no es igual en todas las comunidades, « es cierto que en general se mantiene un porcentaje importante, pero hay algunas regiones en las que hay un descenso como Madrid o Murcia . Esto no lo podemos explicar ahora mismo. El número de sospechosos va aumentando comparado con la semana pasada pero no podemos ahora mismo explicar ahora por qué el porcentaje de asintomáticos no se observa en estas dos comunidades».

En cuanto a los casos importados, dijo que se están detectando alrededor de 100 casos importados semanalmente aunque las características de los mismos son diferentes según las comunidades. «En algunas regiones se deben a inmigración irregular pero también hay un contigente importante de casos que entran en vuelos internacionales: en los últimos dos meses han entrado 195 casos en 140 vuelos ; la mayor parte de los vuelos traían un infectado y los vuelos que habitualmente generan más casos asociados son de los de países con mayor incidencia como EE.UU o Latinoamérica pero también desde Alemania, Francia o Reino Unido . Esto significa que el virus sigue circulando no solo en España aunque cada vez con menos intensidad». Preguntado por un periodista sobre esta declaración sobre la intensidad dijo que no había querido decir tal cosa.

Simón llamó la atención de gente que se sube a los aviones viniendo a España con sintomatología. «Puede ser también que algún español haga lo mismo: hay que hacer un llamado a los compatriotas para que no solo se preocupen de no generar problemas internos, sino también evitarlos fuera de nuestro país».