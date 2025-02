Sanitarios jubilados para reforzar un sector que ha destruido este año más de 15.000 empleos

Han trabajado en primera línea de batalla contra el virus los últimos meses, recibieron durante muchas semanas seguidas los aplausos de sus compatriotas a las 20.00 horas de cada tarde, cuando duplicaban turnos para intentar doblegar al enemigo, que tenía el rostro ... del coronavirus. Pero ahora se encuentran en la lista del paro. Ni haber trabajado en los meses más duros de la pandemia ni sus años previos de experiencia les ha asegurado un puesto de trabajo que ahora consideran más necesario que nunca. Son ocho urgenciólogos y cuatro intensivistas que trabajaban hasta este mes de mayo en el Hospital Universitario de Jaén pero que ahora engrosan la lista de empleos destruidos en el sector sanitario , que acumula ya más de quince mil tras cuatro meses consecutivos en caída libre.

El empleo sanitario lleva todo 2021 reduciéndose. A los 9.547 puestos de trabajo que se perdieron en el mes de enero se les han sumado 1.778 en febrero, 3.257 en marzo y 611 en abril, el último mes del que ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estos suponen, en total 15.193 afiliados menos que engloban todos los puestos sanitarios, desde médicos hasta técnicos auxiliares. Mientras, el Consejo de Ministros aprobó a principios de mes «ante la necesidad de personal sanitario para luchar contra la pandemia» mantener fuera del estado de alarma la medida que permite que los profesionales jubilados puedan incorporarse voluntariamente al trabajo, permitiendo la compatibilidad con la pensión.

Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) , resulta «indignante» que se haya prescindido de efectivos durante tres meses consecutivos, «de los peores meses de la pandemia, en los que se volvieron a disparar los contagios, la presión hospitalaria, con las UCI al límite y la segunda cifra más alta de fallecidos en lo que va de crisis sanitaria». Desde el sindicato achacan esta situación como consecuencia de la precariedad en el empleo y de la temporalidad. La Sanidad, en concreto, requiere un plan adicional con 289.235 nuevas plazas entre 2021-2031 para equipararla a la media de la Unión Europea, según defienden.

«Un lujo que no nos podemos permitir»

En el caso de los médicos destinados en el Hospital Universitario de Jaén estas no renovaciones de contrato se deben a un bloqueo en la bolsa de empleo, que de momento prioriza a los hospitales comarcales, según informa desde el Sindicato Médico de Jaén su vocal de hospitales, José Antonio Álvarez . «Es un lujo que no nos podemos permitir, tener a tantos compañeros en el paro. Si no los retenemos se nos van a ir más todavía aun estando en cuadro en muchos servicios», cuenta a ABC este sanitario.

En la misma línea apunta María José Campillo desde la Confederación Estatal Sindicatos Médicos (CESM) , que informa de que pese al déficit de personal que ya había previo a la pandemia no se han reforzado sus contrataciones. «La excusa es que no hay médicos, pero la realidad es que se les ofrece siempre contratos temporales con recortes que se mantienen en el tiempo», cuenta Campillo. Esto, unido a las condiciones laborales del mercado español provoca que emigren hasta donde se les pueda ofrecer estabilidad y una remuneración acorde a sus once años de estudio. Si la falta de médicos rondaba los doce mil antes de la pandemia, según estiman desde la CESM este déficit se ha incluso duplicado en plena pandemia, en parte «por una falta absoluta de planificación a todos los niveles, tanto nacional como regional», expone Campillo.

La mayoría de sanitarios ha podido sortear la pandemia «sin mirar el reloj», con muchas horas extra . Según informa la CESM, si la media semanal de horas de trabajo de estos profesionales era de medio millón antes de la expansión del virus, durante el confinamiento se llegó al millón y medio, de lunes a domingo sin ningún tipo de reconocimiento. «La administración se debió pensar que con los aplausos era suficiente», se lamenta Campillo.

Tampoco son horas lo que les ha faltado a las enfermas, que ahora además llevan el peso de la campaña de vacunación. Pese al gran esfuerzo que están realizando, según datos del sindicato de enfermería Satse, más de 3.200 enfermeras se encontraban en paro en el mes de marzo, una cifra que han observado que va en aumento con el paso de los meses. En este sentido, la portavoz del sindicato, María José García, cree que la administración abusa «del buen hacer para seguir apretando más a estos profesionales, que están sobrecargados y que el 90% de ellos acusa un estrés provocado por la falta de personal».

Pese al nivel de desempleo entre enfermeras, la vacunación se está haciendo en el resto de la jornada que les queda libre a las que ya están contratadas, que asumen la campaña «sin dejar de atender a los pacientes crónicos que ya tenían asignados antes del coronavirus», expone García. El papel de la enfermera, destaca, va mucho más allá del pinchazo, ya que es la encargada de recibir los viales, comprobar su estado, preparar cada dosis y vigilar a los inoculados ante los posibles efectos adversos inmediatos que puedan aparecer.

Entre los profesionales expuestos al virus también han tenido especial relevancia en la pandemia los técnicos de cuidados de enfermería, encargados, entre otros, del cuidado de los dependientes ingresados en los hospitales. «Las plantillas siempre están por debajo de las necesidades reales, pero con el coronavirus hemos sido el colectivo que más contratos ha realizado en toda España y todo apunta a que estos puestos se seguirán renovando», cuenta a ABC Isabel Lozano desde el Sindicato de Técnicos Auxiliares de Enfermería (SAE) .