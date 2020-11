Sanidad admite que no sabe cuántos rastreadores tiene cada comunidad autónoma El decreto de «Nueva normalidad» establece que el Ministerio debe conocer los principales indicadores de las regiones para frenar la pandemia, entre ellos las «necesidades de personal»

El pasado 1 de octubre, con los casos de coronavirus en escalada en toda España y a unas semanas de que se decretara el segundo estado de alarma general, el Ministerio de Sanidad no estaba al tanto de cuántos rastreadores tenía cada región para intentar minimizar los efectos de la pandemia antes de que se volviera a desbocar.

Así lo admite el gabinete que dirige Salvador Illa en su respuesta a una petición de información de ABC en la que se preguntaba al Ministerio, precisamente, por la plantilla de este personal sanitario disponible en cada autonomía. «El Ministerio de Sanidad no dispone de datos desglosados del número de rastreadores por Comunidades Autónomas, siendo sus Consejerías de Sanidad responsables de facilitar dicha información», reza en esta escueta resolución.

La franqueza con la que el Ministerio plasma, en un documento oficial, su desconocimiento, sorprende. Especialmente cuando se trata de un aspecto que, según el real decreto ley de «Nueva normalidad», Sanidad sí debería conocer, ya que los rastreadores forman parte del personal sanitario disponible en cada comunidad autónoma para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Esta norma, que sentó las bases de comportamiento social al final de la desescalada, y que establece por ejemplo la obligatoriedad de la mascarilla en cualquier espacio siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad, detalla en su artículo 30 la información que las autonomías han de enviar a Sanidad para garantizar las capacidades del sistema sanitario y, llegado el caso, reforzarlo. Dicho epígrafe enuncia que las Comunidades Autónomas deben remitir puntualmente al Ministerio información «sobre la situación de la capacidad asistencial y de necesidades de recursos humanos y materiales», aunque lo supedita a los términos que estime oportunos Sanidad tras consultarlo con las propias regiones.

De acuerdo con esta frase se pueden extraer dos conclusiones. O bien el Ministerio no ha considerado lo suficientemente relevante estar informado del número de rastreadores de cada comunidad como para solicitárselo a cada una de sus consejerías de Sanidad, algo que resultaría extraño en virtud de la importancia otorgada al rastreo por el gabinete y los expertos epidemiólogos; o bien el Ministerio se sirve de esta excusa para no facilitar el dato.

En cualquier caso, la directora general de Salud Pública, Pilar Azcárraga, rubrica en dicho documento oficial que el Ministerio no tiene constancia de este cómputo y remite al solicitante a preguntar a las 19 autonomías por el dato en cada una de ellas si quiere conocerlo. Cabe recordar que, aunque las regiones pueden tomar sus propias decisiones -más ahora con el segundo estado de alarma-, deben someterse a la supervisión del Ministerio en los temas fundamentales para contener la pandemia con arreglo al decreto de «Nueva normalidad», que perderá vigencia cuando se supere la emergencia sanitaria.

«Es un caos»

Es prácticamente imposible, pese a las numerosas ruedas de prensa que ha ofrecido Fernando Simón, dar con la cifra real de rastreadores en España. Y estas dificultades también se las están encontrando los sindicatos, que desde el inicio de la pandemia tampoco consiguen recabar de la Administración un dato fiable. «El tema de los rastreadores es un caos, hay una falta de transparencia absoluta», lamentan fuentes oficiales de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), desde donde ponen de manifiesto que la opacidad del Ministerio al no ofrecer cuántos hay les impide trabajar correctamente para evaluar si la situación es adecuada o no: «No sabemos cuántos hay ni cuántos son médicos rastreadores contratados. Cuesta mucho tener datos fiables».

La única forma de conseguirlo es buscando comunidad por comunidad y fiándose de la cifra que da cada una de ellas sin posibilidad de controlarlo o verificarlo. El País ofreció un cálculo de acuerdo con este método que situaba la cifra en torno a los 8.000. No obstante, Castilla y León, en el portal web habilitado para informar sobre la evolución de la pandemia en dicho territorio, aporta un dato que puede servir como orientación y que cifra el número mínimo de rastreadores que estableció el Ministerio: uno por cada 5.000 habitantes.

De acuerdo con esta regla, y ante la ausencia de certezas por parte de la Administración, se podría calcular que en España serían necesarios unos 9.400 rastreadores. El presidente saliente de la Sociedad Española de Epidemiología, Pere Godoy, advierte en este punto que el número de rastreadores puede ser variable, especialmente en virtud de la cualificación de los profesionales que atiendan esta labor: «No me atrevería a decir un número exacto. Puede variar dependiendo del papel que juegue la Atención Primaria. Si, por ejemplo, hay mucho personal de enfermería con el estudio de contactos, puede que no se necesite una cifra tan alta».

De una forma o de otra, en el Ministerio admiten que, en el momento en el que se podía evitar -o al menos frenar algo- la incidencia de la pandemia desconocían dicha cifra, por lo que tampoco pudieron valorar si era la adecuada. Justo después, durante el mes de octubre, los casos volvieron a escalar y la situación se tornó casi insostenible en numerosas regiones, un panorama que desembocó en el segundo estado de alarma. Ya no hay marcha atrás, pero los epidemiólogos advierten de que la batalla contra el virus no ha terminado todavía, por lo que quizá sería conveniente tomar nota de los aspectos que no han funcionado hasta ahora para mejorarlos.