Los profesionaes sanitarios denuncian caos organizativo en Ifema

El macrohospital construido en apenas tres días en Ifema , el recinto ferial de Madrid, sufre estas primeras horas de vida el caos organizativo de un hospital que intenta aliviar las UCI de enfermos por coronavirus los centros sanitarios madrileños.

Varios profesionales sanitarios han enviado sus quejas y denuncias en cuanto a la falta de material y de coordinación . Desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) expresan su queja sobre la situación vivida. Sheila Justo, presidenta del Sector Médicos Jóvenes y MIR AMYTS: «Los residentes se quejan de la falta de organización que hay en Ifema. Hay diferencias significativas entre los pabellones 5, 7 y 9. El pasado viernes estaban convocados 60 residentes de los cuales solo entraron a trabajar 10. Se debía hacer un relevo a mitad del turno que nunca se produjo. Se quedaron 50 personas hacinados en una sala fuera. Además se quejan de la falta de EPIs. Necesitamos organización y necesitamos EPIs».

Elena, médica de familia, relata así su experiencia: «Lo de hoy ha sido vergonzoso. Nos llamaron ayer a las 17 h para decirnos que desde hoy no íbamos a acudir al centro de salud sino a Ifema para poder a atender a los enfermos de coronavirus que se trasladen allí. Nos hacen estar allí a las 7:30h, nos dan pijamas nuevos (cuando he llegado había menos cola, pero por la tarde lo del metro de separación era ciencia ficción, hacinamiento n°1), y voy al vestuario femenino(es una habitación pequeña) donde se cambian las todas las médico/enfermeras/auxiliares/celadoras, hacinamiento n°2). De ahí vamos por el pasillo y una persona en la puerta con su libreta de papel, va tomando a mano nuestros nombres y números de teléfono . Entramos en una sala donde está todo el personal convocado para el turno de mañana (hacinamiento n°3), tras alguna horilla llega una señora y nos dice que nos situemos en grupos de cinco médicos y empieza a apuntarnos manualmente en un folio. Seguimos allí en la sala a la espera, tenemos café, agua y algo de comer. Al rato vuelve otra señora y tras repetir varias veces que sí nos habían llamado, saca otro folio y quería volver a hacer la lista. Le explicamos que ya están los grupos. Y nos proponen darnos una miniformacion sobre SELENE (el programa que se utilizará, porque a día de hoy hay entre 0 y 2-3 ordenadores por control, y se está haciendo todo en papel) en una sala alargada donde estamos silla con silla a menos de medio metro (hacinamiento n°4) y además estamos tan lejos que ni vemos ni oímos casi al que la da.

Volvemos de nuevo a la sala y alguien nos dice que están llamando a los grupos en función de lo que se va necesitando y que nos hagamos a la idea de que igual no entramos hoy. Correcto : a las 15 horas empiezan a sacar las primeras planillas de organización de los próximos días y no aparecemos. Nos dicen que ahí sólo están los que llevan unos días, que el resto vayamos mañana igual a las 8. Hay gente sin descansar desde hace 12 días y sin previsión de que lo vayan a hacer. Gente que venimos del centro de salud de hacer 2 semanas seguidas con fin de semana incluido y con un nuevo ciclo de trabajo sin descanso por delante. Creo que la foto del Rey en el recinto no se ajusta a la realidad, por ello quiero denunciarlo».

«Hemos bajado al Pabellón 5 de IFEMA y se niegan a vestirnos. Solo nos dan una bata que no protege y una mascarilla quirúrgica. Ni FPP2, ni nada de nada. El peor día de todos. Se han desmontado los parapetos donde nos vestíamos y desvestíamos. No nos ofrecen los EPIs adecuados para trabajar aquí. El problema es con la gente que ha entrado a primera hora y que nadie les va a ayudar a vestirse y desvertirse. ¡No hay EPIs en IFEMA, no hay planillas de turnos! Se ha desmantelando la zona de descontaminación», cuenta otro afectado. «El volumen de pacientes ha ido en aumento y se ha iniciado la convocatoria y llegada de más médicos residentes sin informarles sobre la organización ya establecida. Se ha dado lugar a un desconocimiento de los protocolos estandarizados o sobre el manejo de los pacientes. Falta supervisión en los controles, equipos de protección y todas estas incidencias nos conducen a una situación más al límite aún. Permanecemos hacinados en una sala de estar hasta el inicio del turno correspondiente y algunas veces estamos algo desorientados sin saber con certeza si nos tocará o no trabajar en alguno de los turnos siguientes, a pesar de llevar allí horas esperando. Pese a sentirnos maltratos y desprotegidos, los médicos residentes pedimos medidas de seguridad y organización adecuada para continuar trabajando con la misma ilusión y profesionalidad que el primer día».

