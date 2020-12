El PP negocia «in extremis» con la izquierda y Junts per Catalunya para intentar frenar la «ley Celaá» PSOE, PNV y ERC ya aseguraron que no aceptarán cambios en la norma por lo que es probable que esta no salga del Senado y se apruebe en dicha cámara el próximo miércoles

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 17/12/2020 23:27h

Tienen la batalla prácticamente perdida pero lo van a intentar. El Partido Popular pondrá hoy todas sus cartas sobre la mesa para introducir un cambio en la «ley Celaá» que permita retrasar su acelerada tramitación y se detenga así el «rodillo» del PSOE y sus socios. ¿Cómo lo van a hacer? Introduciendo una modificación al texto, concretamente, que la asignatura Cultura Clásica sea de oferta obligada en algún curso de la ESO. Los populares lo harán a través de las llamadas enmiendas transaccionales (es decir, cambios al texto fruto del acuerdo de varios partidos, en este caso con la izquierda y Junts per Catalunya, entre otros) y que obligaría al texto a retornar a la Cámara Baja. Y es que si la norma saliera sin cambios del Senado se convertiría en ley automáticamente, previa publicación en el BOE. Esto es lo que pretende hacer el Gobierno antes del día 30, tal como infomró ABC.

El PP tendrá que negociar con partidos no muy afines ideológicamente y por eso se abordarán temas poco «conflictivos», es decir, nada que tenga que ver con la concertada, el castellano o la Religión sino que intentarán introducir un cambio «inocuo» ideológicamente para, además de frenar la norma educatica, pedir respeto a la Cámara Alta. Los senadores se han visto atropellados por la urgencia en la tramitación de la ley. «Hay que insistir en el papel del Senado como cámara de segunda lectura que tiene con respecto a las leyes que llegan del Congreso», se quejó Ruz.

La enmienda va a ser apoyada por Izquierda Confederal (Más Madrid, Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Compromís, Geroa Bai y en Comú Podem); Grupo Mixto (Vox; UPN; Teruel Existe; Partido Regionalista de Cantabria; Partido Aragonés y Asociación Socialista de la Gomera), Cs y Junts per Catalunya.

Ética y Latín

No solo el PP sino otros partidos como Más País ven que la ley está transitandoun camino legislativo demasiado acelerado. «Estamos viendo cómo las leyes no sufren modificaciones en el Senado porque el Gobierno no quiere que ninguna norma vuelva al Congreso. Es un error que debería abrir una reflexión sobre el papel del Senado, porque si es una segunda cámara de lectura deberíamos plantearnos todos qué estamos haciendo aquí. El Gobierno está haciendo una enmienda a la totalidad a la función del Senado negándose a que las leyes sufran modificaciones», dijo el senador de Más Madrid, Eduardo Rubiño a ABC.

Este partido también presentará una enmienda transaccional (apoyada por los partidos antes mencionados) para incluir Ética en 4º de la ESO, en otro intento por frenar la tramitación de la norma educativa. Por su parte, Junts per Cat liderará otra transaccional para incluir el Latín, también en 4º de la ESO. «Es una ley que se podría pactar hasta el 25 de febrero pero el Gobierno quiere correr porque la vuelta de la norma al Congreso la pondría en riesgo porque están justos de votos. En este caso, hemos antepuesto temas educativos conjuntos a temas políticos», defendió Assumpció Castellví, senadora de Junts per Cataluña.

El jueves empezó en el Senado la andadura parlamentaria de la «ley Celaá» y en ponencia PSOE, ERC y PNV dejaron claro que no van a aceptar ninguna de las 646 enmienda. Lo que no implica que estas no se debatan hoy ya que la ponencia no tiene potestad para rechazar, sino solo para incorporar enmiendas. En cualquier caso, todo apunta a que el texto seguirá su recorrido por la Cámara Alta sin cambios porque la oposición no llega con los votos.