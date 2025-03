Portugal y España, las dos caras de la moneda en los rebrotes del coronavirus

«El panorama no pinta tan mal cuando cruzas la frontera»

F. CHACÓN / Lisboa

Las diferencias al cruzar la frontera se perciben de forma inmediata, como dice a ABC María Gámez , una visitante de Burgos que disfruta del encanto de Lisboa en este verano atípico: «Aquí no se ve esa tensión que se ha instalado en las calles de Madrid, por poner solo un ejemplo. Claro que la gente toma precauciones, pero el panorama no pinta tan mal como en España. Deberíamos tomar nota de su educación y de su actitud».En la misma línea se expresa Federico González , quien acaba de llegar a la capital lusa procedente del Algarve: «Se está mucho más tranquilo en Portugal y, encima, están encantados de recibir a los españoles. Así que no tengo ninguna duda: fue todo un acierto venir aquí. Estuvimos primero en Albufeira y en Faro. Desde allí, tomamos el tren a Lisboa y hemos viajado de maravilla. Es verdad que no tienen alta velocidad, pero ese que se llama Alfa Pendular es muy cómodo y vas con wi-fi a lo largo de todo el trayecto».Por su parte, Igor Elejalde nos cuenta que tal vez se quede a trabajar una temporada porque asegura que le encanta Lisboa y ve factible hacer de conductor de tuk-tuk, ese pintoresco vehículo que ha venido arrasando entre los turistas en los últimos tres años. Ahora, evidentemente, sufren una fuerte crisis, pero parece que la situación mejora y aplican incluso precios de bajo coste que atraen a nuevos usuarios.