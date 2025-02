El peligro invisible de la isla de La Palma que mata hasta a las palomas

La belleza del volcán de La Palma es tan hipnótica que no se cansan de mirarlo ni los que más perjudicados han salido de su intensa actividad: los que perdieron sus casas o están a punto de perderlas de vista por el avance arrasador ... de la ceniza o por el peso de la misma sobre techos y cubiertas .

El miedo a que el pisco, como lo llaman en La Palma, devore lo que en muchos casos costó una vida construir, hace que muchos vecinos pierdan, por momentos, la noción del peligro. Particularmente de aquel peligro que no se ve y no se huele: el monóxido de carbono .

Desde que comenzó la erupción, las autoridades de La Palma suelen mencionar más el dióxido de azufre, que tiene una ‘ventaja’: su olor avisa de que es hora de salir corriendo .

Sin embargo, el monóxido de carbono no da señales de su presencia porque es incoloro e inodoro. Estas características no permiten, «en muchos casos, que nos demos cuenta del peligro que éste presenta, resultando un envenenamiento por inhalación en cuestión de minutos », advierte la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).

Tanto el monóxido de carbono como el dióxido de azufre «son gases que, en concentraciones altas, resultan mortales; en la zona de Las Manchas siempre detectamos umbrales letales para ambos, y de forma esporádica en La Noria, Puerto Naos y La Bombilla», explica a ABC el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) José Alberto Gallego. Este militar se refiere al monóxido de carbono como un «enemigo invisible»: « No se huele, no se ve, se queda uno dormido y puede provocar la muerte . Si una persona permanece en el interior de una casa limpiándola no se va a dar cuenta y lo va a estar inhalando».

El monóxido de carbono ya se ha cobrado la vida en La Palma de las palomas que entran en contacto con él al posarse sobre el suelo, ya que las concentraciones de este gas son persistentes, y al ser más denso que el aire cae al suelo y se queda ahí, pudiendo causar daños incluso al aire libre. En un desolador vídeo al que ha accedido ABC puede verse un ‘cementerio’ de aves, desplomadas en el suelo por la acción de este ‘asesino silencioso’ .

Zona de exclusión

Precisamente al final, cuando pueden verse decenas de palomas muertas en un palomar, un agente muestra cómo el aparato medidor de gases (el mismo que usan los vulcanólogos a pies del volcán) se enciende y empieza a lanzar señales luminosas de forma frenética.

De ahí la negativa, en muchas ocasiones, del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca) a que los vecinos ingresen en sus casas en zona de exclusión. No los quieren poner en riesgo ni a ellos ni a el personal que trabaja para rescatar los hogares, sobre todo de la UME . Si bien los militares encargados de la detección de gases llevan equipos de detección y máscaras, «estas pueden perder su capacidad de uso, no filtrar», señala Gallego, que cuenta que también llevan un equipo de respiración autónoma; es decir, respiran el aire de una botella. « Nosotros tenemos forma de detectarlos, un civil no ; por eso les decimos que no se preocupen, que nosotros nos encargamos de limpiar la ceniza de los tejados. Retiramos la ceniza de unas 30 o 40 casas al día y enviamos las fotos a los alcaldes para que las reciban los vecinos y sepan cómo está la situación», explica Gallego.

El monóxido de carbono es peligroso en cualquier hogar (con o sin volcán a la vista). Ello se debe a que « entre los generadores de CO se cuentan automóviles, lanchas, motores a gasolina, cocinas y sistemas de calefacción . El CO proveniente de estas fuentes puede acumularse en lugares cerrados o semicerrados», advierte la página web de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.