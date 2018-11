Papa Francisco: «El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad» Abierto un consultorio médico gratuito en la plaza de San Pedro

En tiempos de manipulación publicitaria, mentiras políticas y «fake news», el Papa ha recordado el miércoles que «el octavo mandamiento —‘No dirás falso testimonio ni Mentirás’— prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás».

Según Francisco, «es grave vivir de ‘comunicaciones’ no auténticas, porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. Donde no hay verdad no hay amor. En efecto, la murmuración mata. La lengua mata como un cuchillo».

Ante millares de participantes en la audiencia general, el Papa ha afirmado que «la ‘comunicación’ entre las personas no es solo con palabras, sino también con gestos y actitudes, hasta con silencios y ausencias. Se comunica con todo lo que uno hace y dice».

Francisco ha recordado que Jesús «vino al mundo para dar testimonio de la verdad», y él mismo era la «la realización plena de la Verdad, pues su vida fue un reflejo de la relación con el Padre».

Según el Papa, en sentido espiritual y pleno, el octavo mandamiento va más allá de no mentir pues pide «vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que él es nuestro Padre y que confiamos en él». No solo abstenerse del «falso testimonio», sino dar testimonio del Dios-Verdad, como otros mandamientos piden dar testimonio del Dios-Amor.

La parte central de la plaza de San Pedro en torno al obelisco estaba ya cerrada por la valla que protege la construcción del Nacimiento monumental para el tiempo de Navidad.

El lado norte, en cambio, estaba ocupado por un complejo de consultorios médicos gratuitos que permanecerán abiertos toda la semana hasta el próximo domingo, en que se celebra la Jornada Mundial de los Pobres.

Los ambulatorios ofrecen cuidados médicos, a quienes no tengan tarjetas de seguridad social ni dinero para pagar consultas, así como análisis clínicos, etc. mediante contribuciones voluntarias de facultades de medicina, hospitales y empresas farmacéuticas

Como se espera la presencia de unos seis mil pobres y personas sin techo en la misa que el Papa celebrará el próximo domingo, el Hotel Cavalieri-Hilton ofrece un almuerzo gratuito con Francisco a tres mil de ellos en el Aula de las Audiencias del Vaticano.

Las parroquias, universidades, instituciones benéficas y grupos de voluntarios participantes en el proyecto acogerán a todos los demás.