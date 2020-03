Pandemia de coronavirus Defensa empieza a fabricar paracetamol y antivirales en laboratorios militares para evitar desabastecimiento El Gobierno recurre a laboratorios militares como ya hizo con la gripe aviar en 2006

Paracetamol, antivirales inyectables y soluciones desinfectantes. Este es el primer pedido que el Gobierno ha realizado a la farmacia militar para garantizar el desabastecimiento de productos esenciales durante la pandemia de coronavirus. La fabricación se realizará en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, en la base logística que el Ejército posee en la localidad de Colmenar Viejo. En estas instalaciones llevan unos días produciendo a la máxima capacidad cápsulas de 500 mg de paracetamol y desinfectantes de hidroalcohol. Esta semana comenzarán a fabricar ribavirina, un medicamento más complejo de producir. Este antiviral se ha utilizado frente a la hepatitis C, pero también se especula con su uso frente a otros virus como el coronavirus.

Los laboratorios militares no producirán cloroquina, el viejo medicamento contra la malaria del que se ha abastecido el Gobierno alemán porque podría ser una herramienta eficaz en los casos más leves. «Oficialmente no hemos recibido el encargo del Ministerio de Defensa, pero podríamos fabricarlo si nos lo pidieran. Tendríamos capacidad para hacerlo, no es un proceso complejo», explicó a ABC el coronel Antonio Juberías, responsable del Centro Militar de Farmacia de la Defensa. Bajo su mando está el único laboratorio productor de medicamentos que está adscrito a la Administración General del Estado.

Causas excepcionales

Este es el centro de referencia estratégica para la fabricación de fármacos que puedan ser necesarios por causas excepcionales. El coronavirus lo es ahora, como lo fue la gripe A o la aviar en 2006. Entonces el Gobierno confió en el Ejército y puso bajo su custodia el almacenamiento de los 132.000 primeros tratamientos de Tamiflu. A falta de una vacuna contra la gripe aviar, ese fármaco se convirtió en la primera línea de defensa frente al virus. Se fabricaron un millón de envases que después se distribuyeron entre las comunidades autónomas.

Ahora los desconocidos laboratorios militares vuelven a cobrar protagonismo. En una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, el personal civil (el 80 % de los que allí trabajan) y militar incrementarán su actividad, «dando todo lo que tenemos. Ofrecemos otros productos de nuestro catálogo», aseguró Juberías.