Las ocho noticias de hoy sobre el coronavirus

Los casos de Covid-19 en el planeta confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) alcanzaron hoy la cifra de los 20,9 millones, mientras que los fallecidos son 760.774, según las estadísticas del organismo con sede en Ginebra. Solo en España hay más de 342.000 casos y más de 28.600 muertes.

1. La pandemia de coronavirus supera los 21 millones de contagios en todo el mundo

Más de 21 millones de personas han dado positivo en las pruebas de COVID-19 en todo el mundo, una cuarta parte de ellos en Estados Unidos, que se mantiene como el país más afectado por la pandemia por delante de Brasil, India, Rusia y Sudáfrica, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos acumula, en concreto, 5,3 millones de positivos, mientras que también encabeza la lista de fallecidos al concentrar 168.400 de las casi 765.000 víctimas mortales constatadas a nivel mundial. La pandemia ha entrado de lleno en el debate político en cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

2. Ayuso, partidaria de volver a las clases presenciales

La presidenta de la Comunidad cumple un año al frente del Ejecutivo autonómico marcado por la pandemia, lo que ha obligado a suspender la verbena de La Paloma y reducir al mínimo los actos litúrgicos. Este sábado, el clima predominante en la capital era de recogimiento y casi de luto, con la memoria puesta en las víctimas del Covid-19 y todos los esfuerzos están puestos en cómo superar la pandemia dejando el menor daño posible. En este sentido, la líder del Ejecutivo regional señalaba ser partidaria de la vuelta al colegio presencial para no perder a una generación de estudiantes.

3. El Gobierno vasco asegura estar ante un posible «tsunami» de casos

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado que hay que «bajar un peldaño» en la denominada «nueva normalidad» y urgen nuevas medidas restrictivas porque la situación «se está agravando», pero ha descartado un segundo confinamiento generalizado. En una rueda de prensa conjunta con la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Muirga, Tapia ha indicado que las circunstancias del estado de la situación del Covid en Euskadi «apremian y urgen», nuevas medidas restrictivas y de «mayor contundencia» para hacer frente a una situación que, según ha apuntado, «no cabe duda, se está agravando».

4. Galicia pide a Illa reformar la ley para poder hacer cordones sanitarios o confinar

La Xunta de Galicia quiere tener más armas para poder luchar contra los rebrotes y la paulatina complicación de la situación que vive la comunidad gallega y el resto del país. Es por ello que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha enviado una carta a su homólogo en el Gobierno del Estado, Salvador Illa, reclamando cambios en la legislación sanitaria que permitan realizar confinamientos, limitar el derecho de reunión o establecer cordones sanitarios.

5. El coronavirus se desboca en la Comunidad Valenciana con 247 contagios al día en agosto

Los contagios por coronavirus han seguido una progresión preocupante en agosto en la Comunidad Valenciana con una media diaria de 247 casos que elevan el balance acumulado a 16.791 positivos hasta la mitad de un mes que comenzó con 13.329, según las estadísticas de la Conselleria de Sanidad. Así, en lo que va de agosto se han detectado 3.462 nuevos positivos y en estos momentos hay 218 hospitalizados cuando eran menos de la mitad (95) el 31 de julio. Por lo tanto, se han doblado los ingresos por el Covid-19.

6. El contacto doméstico es el mayor riesgo de transmisión de COVID-19, según un estudio

Investigadores de la Universidad Médica del Sur en Guangzhou (China) han concluido que el contacto doméstico es el mayor riesgo de transmisión del COVID-19, mientras que las infecciones producidas en el transporte público también son bastante poco habituales. En su trabajo, publicado en la revista «Annals of Internal Medicine», los investigadores han rastreado más de más de 3.410 contactos cercanos de 391 casos COVID-19 entre enero y marzo de 2020 para evaluar el riesgo de transmisión de la enfermedad en diferentes entornos.

7. El turoperador alemán TUI cancela todos los viajes organizados a España

El turoperador alemán TUI ha cancelado desde este sábado todos sus viajes organizados a España después de que el Gobierno alemán desaconsejase los viajes no esenciales al país por el repunte de los casos de coronavirus. «El Ministerio (alemán) de Exteriores desaconseja los viajes no necesarios a esas regiones (en referencia toda España menos Canarias), por lo que con gran pesar cancelamos todos los viajes organizados de forma inmediata y hasta el 24 de agosto», asegura en un comunicado TUI, el mayor turoperador del mundo. La empresa recalca que «los viajes a las Islas Canarias no están afectados» por esta decisión.

8. Especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública aplauden los cribados masivos

Este viernes el Ministerio de Sanidad anunció que, en caso de brote epidémico, se realizarán cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas. La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) aplaude esta medida, pero pide no olvidar el rigor a la hora de rastrear los contactos.