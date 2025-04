Los nueve jueces que decidirán el futuro del aborto en Estados Unidos

La Corte Suprema (Supreme Court) es el tribunal de mayor rango de Estados Unidos y su misión es la revisión judicial e interpretar la constitucionalidad de las leyes federales y estatales. Sus decisiones no pueden ser apeladas.

Está compuesta por el presidente y ocho jueces asociados, que son nombrados por el presidente y ratificados por la mayoría del Senado. El cargo es vitalicio y sólo pueden ser destituidos por el Congreso en un proceso de 'impeachment', similar al previsto para el presidente, que no se ha llevado nunca adelante. Los jueces también pueden renunciar voluntariamente. Esta es su actual composición.

John Roberts, actual Presidente

El actual presidente fue propuesto en 2005 por el presidente George W. Bush . A pesar de que llegó a la votación del Senado con un perfil claramente conservador, Roberts obtuvo un amplio consenso, al conseguir el apoyo de todos los republicanos y de 22 demócratas.

De familia católica , Roberts, que tiene 67 años, destacó desde muy joven como estudiante y atleta. Estudió primero Historia y finalmente Derecho en Harvard. También tiene amplios conocimientos de Latín y Francés.

Aunque Roberts se encuadra en el sector republicano y podría estar a favor de anular la sentencia Roe vs. Wade, todavía no ha definido el sentido de su voto . En todo caso, su apoyo no seria necesario para revocar la legalización de aborto.

Samuel Alito, el autor del texto

Llegó a la Corte Suprema con la vitola de conservador, de la mano de George W. Bush . A la hora de aprobar su nombramiento, el Senado se mostró totalmente polarizado: todos los republicanos, excepto uno, respaldaron a Alito; todos los demócratas, excepto cuatro, votaron en su contra.

Alito tiene 72 años y es hijo de padres italianos. Estudió Derecho en Princeton y Yale y durante años trabajó como abogado para el Gobierno de Estados Unidos , sobre todo en la administración del presidente Ronald Reagan.

Su llegada hizo que por primera vez en la historia, el Tribunal tuviera mayoría de católicos . Los grupos conservadores ya apoyaron de forma clara la elección de Alito para la Corte Suprema, con la esperanza de que su voto contribuyera a cambiar aspectos polémicos como la ley que permite el aborto . Una promesa que ahora podría cumplirse pues Alito es el autor del texto que se ha filtrado y se muestra a favor de acabar con el aborto.

Los demócratas, encabezados por el entonces senador John Kerry, trataron de bloquear su llegada a la Corte Suprema , pero no pudieron reunir los votos suficientes. Contó con 58 votos a favor y 42 en contra.

Clarence Thomas, el juez más antiguo

Thomas es el miembro más antiguo en la Corte Suprema, a la pertenece desde 1991, cuando fue propuesto por el presidente George H. W. Bush (padre). En el Senado recibió el respaldo de los republicanos y de 11 demócratas, que le apoyaron por su procedencia afroamericana .

Tiene 73 años y creció en una modesta familia católica de Georgia, descendientes de esclavos . En sus primeros años estudió en el seminario menor y fue el primero de su familia en estudiar una carrera universitaria. Como en su familia hablaba, de pequeño, en gulá, una lengua criolla de base inglesa e influencias africanas, se especializó en lengua inglesa para «conquistar el idioma». Más tarde estudió Derecho en Yale y llegó a ser juez federal.

Adscrito siempre al sector conservador fue un de los jueces con más opiniones disidentes en los años de mayoría marcadamente demócrata. Ahora se muestra a favor de anular la legalización del aborto.

Neil Gorsuch, el candidato que restableció el equilibrio

La llegada de Gorsuch a la Corte no estuvo exenta de polémica . Su antecesor murió durante el mandato de Obama por lo que le correspondía a éste elegir al sustituto, y optó por un candidato de corte demócrata que reforzara aún más la tendencia que entonces vivía el Tribunal. Pero la mayoría republicana en el Senado bloqueó la elección hasta la llegada de Trump , quien finalmente propuso a Gorsuch, que obtuvo 54 votos a favor.

De 54 años, Gorsuch es un juez con una amplia formación académica. Posee el grado en Artes por la Universidad de Columbia, un doctorado en Jurisprudencia en Harvard ( donde fue compañero de Barack Obama ) y otro en Filosofía por la Universidad de Oxford. Precisamente, en este último postgrado su tesis doctoral, dirigida por John Finnis, versa sobre la moralidad de la asistencia al suicidio .

Con perfil conservador moderado, su llegada a la Corte restableció el equilibrio entre las dos sensibilidades. Trump afirmó que su elección se basaba en un « intelecto soberbio, la educación legal sin parangón y el compromiso a la hora de interpretar la Constitución de acuerdo con el texto«. El textualismo, la interpretación literal de los textos originales es una reivindicación de los juristas conservadores estadounidenses.

Se muestra a favo r de anular la legalización del aborto.

Brett Kavanaugh, polémica por abusos sexuales

La carrera de Kavanaugh también está muy ligada a los republicanos. Estudió Historia y Derecho en Yale y en 2000 colaboró en la campaña de George H. Bush , en el polémico recuento de las «papeletas mariposa» de Florida. Más tarde se incorporó al personal de la Casa Blanca.

Su elección para la Corte Suprema, en 2018 a propuesta de Donald Trump, estuvo marcada por varias acusaciones de agresión sexual que finalmente fueron desestimadas , pero que lastraron su apoyo. Consiguió un exiguo respaldo del Senado, con solo 50 votos a favor y 48 en contra. Su elección fue posible gracias al apoyo de un demócrata y la abstención de un republicano, que se había opuesto a su elección.

Kavanaugh, de 56 años, es un conservador clásico . Está casado y tiene dos hijas. Votará a favor de ilegalizar el aborto, según la filtración.

Amy Coney Barret, madre de 8 hijos

Amy Coney Barret es la última en llegar a la Corte Suprema, a propuesta de Donald Trump apenas unos meses antes de finalizar su mandato. Tiene 50 años, es católica practicante y se había declarado provida antes de su elección.

De hecho, en 2013 ya escribió un artículo sobre la polémica del caso Roe vs. Wade, en el que hablaba de fallos que era necesario reconsiderar. Su planteamiento era que «la vida comienza con la concepción» , lo que entra en contradicción con el concepto de «hasta que el feto sea viable», que posibilitó la legalización del aborto. Ahora, su voto contra esa sentencia podría acabar con la legalización del aborto en Estados Unidos.

Barrett pasó parte de su carrera como profesora en Notre Dame, donde gozó del apoyo de los alumnos y fue elegida varias veces como profesora del año . Antes de su elección se había mostrado favorable a las políticas anti inmigración de Trump y al derecho a portar armas.

Tiene ocho hijos, dos de ellos adoptados en Haití y el menor con síndrome de Down, uno de los motivos comunes del aborto en EE.UU. La propia Barrett ha manifestado en múltiples ocasiones que su «filiación personal con una iglesia o mi creencia religiosa no hará que deje de cumplir mis deberes como jueza».

Contó con un respaldo de 52 votos en el Senado, todos republicanos excepto el de la senadora Susan Collins, que la apoyó. El resto de demócratas, 48, votó en su contra.

Stephen Breyer, el más anciano

Con 83 años es el magistrado de mayor edad en la Corte Suprema , a la que llegó de la mano de Bill Clinton. Se graduó en Derecho en Harvard, universidad de la que fue profesor durante años. Es uno de los jueces más pragmáticos y continuistas .

Se ha mostrado siempre en contra de revisar la sentencia Roe vs. Wade. Ahora estaría en contra del escrito redactado por Alito, de acuerdo a la filtración. También se ha manifestado a favor de los derechos de los homosexuales.

Sonia Sotomayor, la primera hispana en la Corte

Nació en el Bronx, Nueva York, en una familia católica de origen portorriqueño . Es la primera hispana en llegar a la Corte Suprema. Su candidatura la presentó Barak Obama y contó con un amplio respaldo: 68 votos a favor y 31 en contra. Durante la legislatura de Donald Trump se caracterizó por su firme oposición a varias medidas del presidente como su respaldo a la pena de muerte . Ahora se muestra contraria a revisar la legislación sobre el aborto.

Sotomayor, de 67 años, es huérfana de padre desde los nueve. Con el apoyo de su madre, a la que considera su «inspiración», logró llegar a la universidad y forjó una carrera a base de «estudiar y estudiar y estudiar» y entender que, como mujer y latina, «nadie me iba a dar nunca nada en la vida».

Elena Kagan, de familia judía rusa

Kagan nació en Manhattan hace 62 años en el seno de una familia acomodada, hija de un abogado y una profesora. Sus padres eran hijos de emigrantes judíos rusos y Elena frecuentaba la sinagoga desde pequeña, aunque se llegó a enfrentar con un rabino ortodoxo por discrepancias sobre su 'Bar Mitzvah'.

Estudió Historia en Princeton, aunque dos años después decidió ingresar en la Facultad de Derecho de Harvard. Fue profesora de Derecho en la Universidad de Derecho de Chicago, donde conoció a un joven Barack Obama , quien entonces era profesor invitado. Más tarde, fue abogada en la Casa Blanca bajo la administración de Bill Clinton.

Sería su amigo de juventud, el ya presidente Obama, quien la promocionaría a la Corte Suprema en 2010. Contó con un amplio respaldo, 63 votos a favor y 37 en contr a. Aunque se sitúa en el ala liberal de la Corte, se ha mostrado moderada en bastantes de los asuntos en que se ha pronunciado. En el caso del aborto, su voto estaría en contra de su ilegalización.