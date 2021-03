Muere el prestigioso oncólogo Josep Baselga a los 61 años Actualmente era director del área de Investigación y Desarrollo (I+D) para Oncología de la compañía AstraZeneca

Ep Barcelona Actualizado: 21/03/2021 16:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El oncólogo barcelonés Josep Baselga ha muerto este domingo, han informado fuentes del hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', Baselga, que actualmente era director del área de Investigación y Desarrollo (I+D) para Oncología de la compañía AstraZeneca, ha fallecido a los 61 años.

Afincado Estados Unidos, fue director médico del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York y director del Instituto De Oncología del Vall d'Hebron. Entre sus numerosas distinciones, recibió el premio al Médico del Año otorgado por 'ABC Salud' en 2012.

Baselga estudió medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), e inició su formación en Medicina Interna en Barcelona. Completó su formación en el Hospital King's County de Brooklyn, y luego en Oncología en Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Regresó a España en 1996 como Profesor Titular de la UAB, y como coordinador del servicio de oncología del Hospital Universitario Vall d'Hebrón, que posteriormente dirigió. En 2007 asumió la dirección del Instituto Oncológico de Vall d'Hebron.

En 2010 se trasladó a Boston (Estados Unidos) para dirigir la división de oncología -con más de 100 investigadores- del Hospital General de Massachusetts/Escuela Médica Harvard, puesto que compaginó con la dirección a distancia del Vall d'Hebrón Instituto de Oncología (VHIO) –Hospital Universitario Valle de Hebrón– de Barcelona.

Era miembro de la Asociación Americana de Investigación del Cáncer (AACR), fundador de la Fundación de Estudios e Investigación Oncológica (FERO) y del Instituto Oncológico Baselga (IOB), adscrito al hospital Quirón de Barcelona.

De enero de 2013 a septiembre de 2018 asumió la dirección médica del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Dimitió cinco días después de una investigación conjunta del diario 'The New York Times' y 'ProPublica' revelara que el oncólogo no hizo públicos los pagos que recibió de las grandes multinacionales farmacéuticas y biotecnológicas.