Muere un bebé tras ser olvidado varias horas en el interior de un coche El niño, de poco más de un año, estuvo casi cinco horas en el vehículo expuesto al sol

Un niño de 18 meses ha fallecido después de haber sido olvidado por su padre en el interior de una camioneta Chevrolet Tahoe. El hecho ha ocurrido en la isla de Galveston, en Texas (Estados Unidos) después de que el menor estuviese cinco horas dentro del vehículo, que se encontraba al sol.

El padre es trabajador de un restaurante, por lo que decidió dejar a su hijo en el interior del coche mientras realizaba su jornada laboral. El bebé permaneció en la camioneta desde las once hasta las cinco de la tarde. Cuando el padre volvió a por él, se lo encontró inconsciente y fuera de su sillita.

Se contactó entonces con los servicios de emergencia, que acudieron al lugar y le prestaron primeros auxilios a la víctima antes de trasladarlo al hospital de la Universidad de Texas Medical Branch en Galveston. Por desgracia, el equipo médico no pudo hacer nada para salvar la vida del menor.

De momento no se han interpuesto cargos y la policía no ha revelado ningún dato sobre el suceso, ya que se encuentra interrogando a varios miembros de la familia del menor fallecido.

Pero este no es un caso aislado: en lo que va de año, once menores han muerto en Estados Unidos por haber sido olvidados en el interior de vehículos expuestos al sol, según los registros de la organización «Kids and cars», que se dedica a recolectar información sobre accidentes relacionados con coches y niños.