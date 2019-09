La mitad de los adolescentes ha probado los cigarrillos electrónicos «Todos los datos nos aconsejan que pongamos en marcha medidas eficaces para advertir a la población de este consumo», ha declarado la ministra de Sanidad en funciones

En España la mitad de los adolescentes de entre 14 y 18 años ha probado los cigarrillos electrónicos. Se trata de uno de los datos provisionales de la encuesta ESTUDES 2018 que ha adelantado la mañana de este miércoles la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), Azucena Martí.

Según datos de 2016 de la encuesta, la penetración de esta nueva forma de fumar en los jóvenes era mucho menor. Solo uno de cada cinco adolescentes había probado estos dispositivos.

El consumo de estos nuevos dispositivos es mayor entre los jóvenes que en el resto de grupos de edad. En la Encuesta EDADES 2017, el 9% de la población de 15 a 64 años declaraba haber probado estos dispositivos. Según la de 2016, el 21% de los jóvenes de entre 14 y 18 años, había fumado por esta vía alguna vez.

«Todos los datos nos aconsejan que pongamos en marcha medidas eficaces para advertir a la población de este consumo», ha declarado la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo. En este sentido, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, ha anunciado que quieren equiparar los cigarrillos electrónicos a los tradicionales en la legislación y que también estudiarán subir el precio del tabaco de liar.

Martí ha alertado sobre que el cigarrillo electrónico tiene la percepción de riesgo más baja entre todas las drogas y sustancias analizadas. «Solo el 34% de los estudiantes piensa que usar cigarrillos electrónicos puede causar bastante o muchos problemas de salud»», ha señalado. El porcentaje en el alcohol y el tabaco es superior al 90%.

«El tabaco ata y te mata»

Con motivo de advertir sobre la adicción y los riesgos para la salud de estas nuevas formas de fumar, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha presentado la campaña «El tabaco ata y te mata». «Muchas personas dudan a veces si estas nuevas formas de fumar son perjudiciales para la salud y nosotros queremos dejárselo meridianamente claro», ha destacado Carcedo.

Utilizando la jerga juvenil, la ministra ha afirmado que «fumar no te renta». «Los líquidos que contienen nicotina son potencialmente peligrosos ya que la nicotina es tóxica y aditiva. Pero incluso el uso de cigarrillos electrónicos que no contienenesta sustancia puede suponer potenciales efectos nocivos en salud», ha asegurado Pilar Aparicio.

«En general la juventud es rebelde y no quiere dejarse manipular. Esta es una forma también de no dejarse manipular. Los jóvenes son solidarios y el fumar y el consumir estos productos es algo que afecta a las personas en su entono. Los jóvenes disfrutan con el deporte y con actividades saludables y esta no lo es. Hay que advertirles», ha conluído la ministra.