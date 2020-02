«Hay que llevar la tecnología al aula cuando realmente aporte valor; llevarla por llevarla, no» Belén Gancedo, directora de Educación de Microsoft en España defiende el uso de softwares y dispositivos solo cuando se conviertan en una herramienta útil para enseñar

Microsoft Educación España está formado por un equipo de 13 personas. Las actividades que realizan son infinitas y si bien, tienen a Microsoft como cabecera, la misión de este grupo es bien concreta y va más bastante más allá de los objetivos generales del gigante tecnológico: «Al final nuestra misión es empoderar a cada docente y al alumnado para que sean capaces de sacar lo máximo de sí mismos», explica Belén Gancedo, directora de Educación de Microsoft en España. «Hay que llevar la tecnología al aula cuando realmente aporte valor, el llevarla por llevarla no», sentencia.

La labor educativa de Microsoft España va desde tecnología gratuita para profesores y alumnos, encuentros en los que docentes de toda España se conocen entre sí y comparten conocimiento, pasando por eventos apoyados por diferentes consejerías de educación, hasta formación y certificación (de hecho, ya han expedido 10.000 certificados). «Da igual que estés haciendo Derecho porque también en un despacho de abogados te vas a encontrar con la inteligencia artificial; los conocimientos tecnológicos ya no son solo para los que hacen Informática o Ingeniería, son trasnversales», apunta Gancedo.

Gancedo ha hablado con ABC en el marco del BETT 2020, uno de los eventos más importantes en el panorama de la tecnología educativa, que ha tenido lugar en Londres del 22 al 25 de enero.

¿En qué niveles educativos trabajan?

Con todos. Trabajamos con colegios públicos, concertados y privados; con universidades, con Formación Profesional, donde tenemos un foco muy especial en la capacitación y también en universidades y escuelas de negocios.

Antes había más interés en los docentes de colegios pero esto está cambiando. Está creciendo mucho el interés por la capacitación en competencias digitales también para los alumnos, ya que son las que se van a encontrar en el mundo laboral.

¿Es indispensable para ustedes la introducción de la tecnología en las aulas?

No, solo queremos ponerla al servicio de docentes y alumnos, es decir, que sea una herramienta. En Madrid, por ejemplo, tenemos el «Edulab», un espacio de experiencias educativas y de innovación en el que no hay mesa de profesor, se fomenta el trabajo en equipo, por proyectos, con impresión 3D, etc. Ahí vienen niños, pero también las facultades de Magisterio.

¿Esta ayuda tecnológica sirve para mejorar el rendimiento académico?

Puede ayudar a mejorar el rendimiento y puede ayudar a los profesores a detectar situaciones en las que ves que a un alumno le pasa algo. El profesor es la persona que más cerca está con él y a lo mejor tiene una dificultad, por ejemplo, en la comprensión lectora, o tiene alguna discapacidad que hace que su ritmo de aprendizaje sea más lento y así tenemos las learning tools, que son gratuitas. Tenemos herramientas para alumnos con dislexia, o que vienen de otro país y que tienen traducción simultánea...Ayuda a prevenir este tipo de situaciones, ayuda a poner en el mismo nivel a los alumnos. Pero entendemos que los ritmos de aprendizaje son diferentes y la ambición es llegar a personalizar el aprendizaje manteniendo a la gente en el mismo aula.

¿La tecnología va terminar reemplazando a los libros? ¿O ambos deberían convivir?

Todavía no estamos en ese punto y ahora son complementarios. Sí es verdad que todavía nos queda bastante para llegar a ese punto en España pero se están haciendo cosas muy innovadoras aunque queda mucho por hacer.

¿Qué se le va a pedir a los profesores en el futuro? ¿Basta con el dominio de la tecnología que proponéis usar en clase y fuera de ella?

Hay que llevar la tecnología al aula cuando realmente aporte valor; llevarla por llevarla, no. Cuando hablamos de tecnología me refiero no solo a softwares sino también a cualquier dispositivo. El hecho de llevar a clase el dispositivo de última gama no va a crear más innovación. Al final, se trata de cómo ese profesor usa la tecnología de forma que haga que el alumno se motive más y complemente lo que está viendo en un libro. Y no solo en los colegios sino también en las universidades. Esto está muy relacionado con la no asistencia a clase. Por ejemplo, si un alumno acude al aula y le cuentan lo que ya está en un libro puede que se quede en casa. El profesor debe plantear cómo generar valor en esa clase adicionalmente usando la tecnología.

¿Qué están haciendo concretamente en las universidades?

Tenemos replicable toda la parte de docente de los colegios pero además hacemos también hincapié en la inteligencia artificial: cómo esta puede ayudar a automatizar procesos de una universidad. También hacemos «workshops» de inteligencia artificial con universidades y centros de investigación, así como tormentas de ideas con determinadas universidades para en un periodo corto de tiempo identificar un proyecto donde aplicar la inteligencia artificial. Tenemos presencia, de diferentes maneras, en el cien por cien de las universidades de España, tanto públicas como privadas.

Hace poco se publicó un informe que alertaba del poco interés por las STEM (acrónimo en inglés que engloba las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Este estudio señalaba que el número de mujeres en estas carreras es más bajo que el de los hombres…¿Es importante transmitir el interés por las STEM?

Las profesiones STEM, y en el caso de las chicas, según la información que tengo, cada vez es peor. Creo que tenemos que empezar en los colegios y acercar la tecnología. Que te cuenten está bien pero cuando tienes 8 o 10 años el futuro lo ves lejano por lo que tienes que acercarlo. ¿Cómo? Que lo toquen, que se equivoquen, que pierdan el miedo, que vean que tan solo con un vaso de plástico y una pinza puedes crear cosas…