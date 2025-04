Justicia contabilizará los entierros, pero no la causa de la defunción

La discrepancia del 70% entre el número de fallecidos por coronavirus contabilizado por las autoridades sanitarias en Castilla-La Mancha (si se tienen en cuenta los meses de marzo y lo que llevamos de abril) y el volumen de licencias de enterramiento destapada por su Tribunal Superior de Justicia ha levantado polvareda sobre la fiabilidad de la estadística oficial, pues no estaría reflejando el verdadero impacto mortal de la pandemia en España.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó el pasado 4 de abril una instrucción dirigida a los 8.000 registros civiles para tratar de «afinar» el diagnóstico. Les pide que al cierre de cada jornada, remitan la cifra de licencias de enterramiento tramitadas, de acuerdo al documento al que tuvo acceso ABC.

Sigue así el mismo criterio del TSJ, pero con una diferencia. Mientras en Castilla-La Mancha se cribaron las licencias por causa probable de defunción, Justicia no ha pedido a los registros civiles que proporcionen ese dato. La razón, según fuentes de este departamento, es que a falta de tests y autopsias, no dan fiabilidad a la causa consignada por el médico que certificó el deceso. Habrá neumonías e infecciones respiratorias, pero no forma de saber si son por Covid-19 todas o ninguna. Sin embargo, esa información sí es considerada fiable en otra parte de la cadena, la de los servicios funerarios, pues sólo así tienen conocimiento del riesgo de contagio, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario.

Sin diagnóstico no cuenta

Es precisamente ahí donde reside el problema. En España, los casos, aunque probables, sin un diagnóstico certero no computan. Lo explicaba este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa , en rueda de prensa para insistir en que este criterio es de los «más exigentes y rigurosos de Europa». «Toda persona diagnosticada positivamente del virus y fallece es computada como fallecido por coronavirus », apuntó. Es lo que recoge el protocolo que el 1 de abril remitió a las regiones respondiendo a su petición. Casos confirmados.

En un contexto de ausencia de tests masivos de población, la brecha entre los fallecidos confirmados y los que no, puede ser como el de Castilla-La Mancha en muchas otras regiones. En Madrid, el consejero de Justicia, Enrique López , apuntaba en una entrevista en el mismo sentido: en la segunda quincena de marzo del año pasado murieron 1.100 personas y, éste, 5.950. Incluye todas las causas, él intuye que la mayoría fueron por coronavirus . Recordó a quienes han fallecido en casa o en las residencias de ancianos.

Señala a las comunidades

Sin embargo, el Ejecutivo descarta que más allá de incidencias puntuales, «el número de fallecidos con motivo del Covid-19 sea superior al comentado en ningún caso». Lo decía la portavoz María Jesús Montero en rueda de prensa, para señalar a autonomías como responsables de «la calidad» de los datos que se aportan al sistema. El PP y Vox han emprendido ya iniciativas parlamentarias para pedir más explicaciones.

Mientras, Justicia remitió el martes una nueva comunicación a los registros civiles para pedirles celeridad en esa recopilación de la cifra de licencias de enterramiento, a fin de poder tener datos ya este mismo miércoles.

La recogida de esta información, cuyos resultados se publicarán, podría dar una pista, pero sólo servirá para conocer la tasa de mortalidad y, por comparación, « hacerse una idea » del impacto del virus. Será aproximada porque el hecho es que, como comentan en varias fuentes a este diario, «nunca llegaremos a saber a ciencia cierta» cuántas personas murieron por la pandemia. Ni en España, ni en ningún país del mundo.