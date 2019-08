La Junta defiende su gestión «impecable y transparente» ante el brote de listeriosis El consejero dice que no existe marca blanca que haya distribuido producto cárnico de «La Mechá»

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, defiende que el Gobierno andaluz ha sido «totalmente transparente» y que ha actuado de forma«impecable»en la gestión del brote de listeria detectado en la empresa sevillana Magrudis, propietaria de la marca de productos cárnicos «La Mechá».

Así se pronunció en declaraciones a la prensa previas a su participación en la reunión convocada por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, con todas las comunidades autónomas para abordar esta crisis alimentaria, en torno a la cual la Junta ha actuado «en consecuencia y a la mayor brevedad» a nivel informativo, en la activación de los protocolos clínicos y en la retirada de todo el producto contaminado. «Hemos actuado en tiempo y forma», defendió, poniendo como «fruto de ello» el «punto de inflexión» en el número de casos diagnosticados, que, recordó, «va bajando». Para el titular de Salud de la Junta de Andalucía, «vamos progresando adecuadamente», por lo que dijo esperar que, «de aquí a no mucho tiempo», llegue la «normalidad» en torno a una alerta que «se decretó el mismo día que llegaron las placas de petri con un volumen de cultivo de bacterias de listeria altísimo y se vió que había una relación causa efecto».

Tras precisar que Andalucía detecta una media mensual de tres o cuatro casos de listeria, con un índice de fallecimiento de un 17%, el consejero de Salud andaluz precisó que entre finales de julio y principios de agosto esta cifra había aumentado a siete u ocho casos, razón por la cual se dio la alerta a la red de epidemiólogos y a los puntos de urgencia.

«Necesitábamos un foco y hasta el día 5 de agosto no tuvimos una toxoinfección alimentaria en el Ayuntamiento de Pilas», recalcó, al tiempo que indicó que, a partir de ahí se realizó una encuesta epidemiológica y se adquirieron los productos que habían consumido las familias afectadas «para empezar a hacer los estudios de crecimiento de listeria».

Una vez conocido el primer informe que daba positivo en listeria a una muestra de «La Mechá», «automáticamente se dio la alerta sanitaria y la orden de retirada de los productos el mismo día 15», apostilló. Una retirada que, a su entender, «se hizo con prontitud» después de verificar «uno por uno» el listado de empresas a las que Magrudis servía sus productos, medida que provocó que, a partir del día 18, los casos de listeriosis «cayeran drásticamente». Aguirre ha acudido a la reunión con la «misión» de informar acerca de las «líneas de trabajo» que lleva a cabo la consejería al respecto, así como para exponer el número de casos actualmente en seguimiento desde el punto de vista epidemiológico, clínico y de salud pública y «resolver dudas» al Ministerio y el resto de consejerías de sanidad de las comunidades autónomas.

El reto común debe ser, según él, realizar «un abordaje entre todos lo más positivo y lo más rápido posible de este brote de listeria». Con respecto a la fecha en la que llega esta reunión, Aguirre puntualizó que se ha hecho «cuando se tenía que hacer, que es hoy. Con los datos previsibles y cuando la ministra lo ha convocado, como es lógico».

Marca blanca

El consejero de Salud de la Junta explicó que no existe «ninguna marca blanca»que haya podido distribuir productos afectados por listeria procedentes de la empresa investigada, en referencia al producto originario de «La Mechá» distribuido por Comercial Martínez León. «Es una empresa a la que Magrudis le vendía cajas con el sello de «La Mechá» que no llevaban el nombre puesto y se vendía en restaurantes y comercios pero no existe ninguna marca blanca, por eso no hay que decir ningún nombre de marca blanca, porque no existe».

Aguirre insistió en que no ha habido «ningún cambio de nombre de la marca» y en que la Junta solicitó a la empresa matriz el listado de establecimientos y clientes a los que había distribuido sus productos que, «automáticamente», el día 16 de agosto la misma empresa «dió orden de retirar, por lo que no se siguió consumiendo».