Carcedo cree que el brote de listeriosis ha entrado en una fase «con muchos menos casos diarios» La ministra de Sanidad ha asegurado que si fuera necesario se pondrán en marcha nuevas medidas para atajar el brote

EP @abc_conocer Actualizado: 26/08/2019 17:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha señalado que el brote de listeriosis producido por la carne mechada contaminada de la marca «La Mechá», que ya ha producido casi 200 afectados y otros 90 probables o sospechosos, «está en una fase con muchos menos casos diarios». Además, la ministra ha asegurado que se analizarán las medidas adoptadas para atajar el brote de listeriosis y si fuera necesario se pondrán en marcha otras nuevas, que no ha detallado.

Así lo ha señalado a los medios la ministra en declaraciones a los medios, antes de la reunión que se está celebrando en el Ministerio de Sanidad con representantes de todas las comunidades autónomas para abordar la gestión del brote de listeriosis, analizar las medidas que se han tomado hasta el momento y planificar la respuesta en los próximos días.

«El motivo de la reunión es compartir con todos los consejeros las situación en la que se encuentra actualmente el brote. Por la información que tenemos, está en una fase con muchos menos casos diarios. Se trata de una puesta en común y coordinar las acciones entre todas las CCAA», ha insistido la ministra.

Carcedo ha recordado que, además de la colaboración entre las distintas regiones y el Ministerio, también está colaborando en esta gestión el Instituto de Salud Carlos III, que está analizando «el genotipo de la bacteria para poder vincular con certeza científica los casos con el consumo» de la carne mechada contaminada con listeria de la empresa Magrudis.

Asimismo, ha indicado que durante la reunión se estudiarán posibles nuevas medidas para contener el brote, como las realizadas para retirar los otros productos de la marca «La Mechá» que en un primer momento no se retiraron al no hallarse evidencia de listeria en su superficie. «Estaba poniéndose a la venta con unos déficits importantes de etiquetados que no se ajustan a la normativa vigente», ha criticado en relación a la carne mechada comercializada bajo Comercial Martínez León, que distribuía el mismo producto pero sin la etiqueta de «La Mechá».

El Ministerio de Sanidad ha elevado este lunes a 195 los casos confirmados de personas afectadas por el brote de listeriosis por consumo de carne mechada industrial de la marca. Además, hay 22 casos considerados probables y otros 64 sospechosos que están en investigación en varias comunidades autónomas.