Inyectan a una joven italiana seis dosis de la vacuna de Pfizer por error, único caso en el mundo Una enfermera inyectó a una psicóloga, de 23 años, un frasco entero con seis dosis, «un error humano debido al estrés»

Ángel Gómez Fuentes SEGUIR Corresponsal en Roma Actualizado: 10/05/2021 20:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es el primer caso en Italia y seguramente en el mundo. Virginia, de 23 años, licenciada en Psicología y actualmente realizando un máster en la universidad de Pisa, recibió por error seis dosis de la vacuna Pfizer en el hospital Noa de Massa Carrara, en la región de Toscana. La inyección a Virginia tenía que haber sido una más del medio millón, aproximadamente, que cada día se inoculan en Italia.

En la mañana del domingo se presentó en el hospital, para recibir la vacuna porque realiza unas prácticas como psicóloga. Cumplió con el rito habitual: habló con el médico y se sentó con el brazo descubierto, esperando la llegada de la enfermera. Esta se presentó al poco y en lugar de suministrarle una dosis, le inyectó las seis dosis que contiene cada vial de Pfizer. Virginia no se percató porque, al no ser de su agrado el verse pinchada con la aguja, ni siquiera miró la intervención de la enfermera. Instantes después, la joven tenía la cara completamente blanca, una palidez que asustó a la enfermera. Para Virginia se inició una pesadilla, y para la enfermera un tormento con un ligero mareo tras ser presa del pánico y explicarle al médico su error.

Al ver la agitación del personal sanitario, Virginia comprendió que algo inusual y preocupante había sucedido con su vacunación. Le pidieron que saliera un momento y le explicaron abiertamente, sin rodeos, lo que había sucedido: «Nos equivocamos, lo sentimos. Inyectamos todo el frasco de vacuna, igual a seis dosis». Virginia ha contado al Corriere cuál fue su reacción: «Pensé que estaba soñando. Tenía miedo, por supuesto. El médico y la enfermera me dijeron toda la verdad y no ocultaron nada. Me dijeron que me había quedado pálida».

Virginia pasó la noche en observación en el hospital y la trataron con algunos fármacos. «Creo que paracetamol», ha dicho la joven. El hospital abrió una investigación y oficialmente se ha reconocido que se trató de un error a causa del agotamiento y estrés por el ritmo imparable de las vacunaciones: «Fue un error humano, debido al gran estrés al que se han enfrentado nuestros profesionales de sanidad en los últimos meses. Hubo falta de atención. No debería haber sucedido, pero lamentablemente suceden cosas cuando trabajas».

Tommaso Bellandi, responsable de seguridad del paciente en la USL de Toscana, perteneciente al Servicio Sanitario Nacional, ha dado los detalles del error: «La enfermera no introdujo la solución fisiológica en el frasco que contiene seis dosis del principio activo de Pfizer. Olvidó este paso y por lo tanto cuando con una jeringa fue a tomar del frasco el contenido para una inyección, realmente extrajo todo el principio activo, las seis dosis». La propia enfermera notó el error, añadió Tommaso Bellandi, «cuando vio que todavía tenía cinco jeringas en el carrillo, lo que significaba que todavía debería haber cinco dosis de Pfizer mezcladas con la solución fisiológica en el frasco, pero este estaba completamente vacío».

Virginia recibió el alta este lunes, pero los efectos colaterales se han hecho notar. Desde la cama en su casa, acompañada por su madre, abogada, explica: «Estoy muy cansada. Pero estoy viva. Tengo gran dolor en el lugar de la inyección, me duele todo el brazo y obviamente tengo miedo. Ahora tenemos que ver qué pasará. Los médicos no saben exactamente cuáles pueden ser las consecuencias, porque no hay literatura. No presentaré ninguna denuncia penal, pero es obvio que si tengo consecuencias graves en el futuro, alguien tendrá que responder según la ley civil. Mi comprensión es válida sólo para la enfermera o quien se equivocó con ella, no para la estructura que nunca puede permitir ciertas desgracias», ha dicho la joven al Corriere.

El incidente se ha comunicado al organismo regulador de los medicamentos en Italia. La experimentación sobre los efectos de una posible sobredosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech se limitó a cuatro dosis, por lo que, para este caso de seis dosis, no hay literatura médica.