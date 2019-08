El incendio de Gran Canaria: «Es como tener un paciente en la UVI» El jefe de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Trillo, asegura que el fuego está estabilizado pero advierte de la posibilidad de que vuelva a descontrolarse

El incendio que azota a Gran Canaria ha podido ser estabilizado este miércoles, aunque el fuego va a mantener el Nivel 2 -la dirección de la gestión del mismo corresponde al Gobierno de Canarias- y los medios aéreos y terrestres permanecerán en la isla, ya que no se puede descartar la reactivación de algunos frentes.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la noche de este miércoles para dar cuenta de los últimos datos de un fuego que afecta a la isla desde la tarde del pasado sábado.

El fuego -que tiene un perímetro de 112 kilómetros- ha quemado finalmente unas 9.200 hectáreas de terreno, mientras que si se cuentan los otros dos incendio que ha sufrido Gran Canaria en las últimas semanas la cifra aumenta a las 12.000 hectáreas.

Torres ha explicado que durante el día se ha trabajado también intensamente y que se ha descargado un millón de litros de agua sobre el incendio.

Además, ha indicado que las labores de este miércoles han sido dobles; por un lado las propias de extinción del fuego y por otro la evaluación del estado de las carreteras cortadas -hoy se ha procedido a la apertura de once vías- y de los núcleos urbanos para ofrecer la seguridad necesaria para que los vecinos vuelvan a sus casas.

«Aunque está estabilizado -insistió Torres-, el incendio sigue estando en nivel 2 y en la reunión previa hemos pedido que se mantengan todas las unidades aéreas y los equipos de tierra mientras el nivel no disminuya porque llega una subida de las temperaturas».

Realojadas ya 7.500 personas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha apuntado que ya se han podido realojar unas 7.500 personas de las casi 10.000 que tuvieron que ser evacuadas por la virulencia de las llamadas.

En total se tuvieron que desalojar 48 núcleos urbanos de las medianías de la isla, de los que 35 ya han podido ser realojados.

En cuanto a los municipios, el más afectado ha sido Artenara con el 60% de su territorio, seguido por Valleseco (40,6%), Agaete (28%), Moya (23,75%), Gáldar (20,61%), Tejeda (17%), mientras que San Mateo y Guía se han visto menos afectados.

«Es como tener un paciente en la UVI»

Por su parte, el jefe de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, ha resaltado las labores de cortafuegos que se han realizado durante los últimos años -unas 10.000 hectáreas-, ya que pese a la virulencia de las llamas han minimizado los efectos devastadores del fuego.

«El estado del incendio está dentro de unas líneas de control. No significa que no pueda descontrolarse, es como tener un paciente en la UVI», observó para señalar que las unidades siguen desplegadas.

Asimismo, ha explicado que durante el día hubo reinicios de las llamas en algunos puntos, «nada grave» puesto que las condiciones climáticas fueron buenas y se consiguieron contener.

Por otro lado, ha recordado que la previsión meteorológica apunta a una subida de las temperaturas, por lo que se mantienen todas las precauciones para contener un fuego que podría estar controlado en un par de días.

«Tenemos que ser prudentes -continuó-. Entendemos que muchos vecinos quieren volver a casa pero la vida humana es lo primero. No podemos garantizar que [el incendio] no se vaya a reiniciar. No podemos bajar la guardia».

Continuar «reverdeciendo» la isla

Finalmente, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho especial hincapié en que pese a la agresividad del fuego no hay que lamentar víctimas humanas e incidió en que su administración seguirá «reverdeciendo» la isla porque es un reclamo de todos los grancanarios.

En este sentido, ha querido agradecer a todos los grupos y equipos de bomberos que han llegado desde numerosos puntos de las islas Canarias y de España, que han sumado casi 1.000 profesionales que han ayudado a Gran Canaria.

«Creo que ha pasado lo peor -dijo-. Esta isla afronta un reto de futuro. Me considero en condiciones de afirmar que lo vamos a hacer con la participación de una amplia mayoría social. El reto es preciso que lo hagamos con la unidad de las administraciones y la unidad civil. Pronto se recuperará nuestro paisaje natural».

Finalmente, comentó que el Cabildo va a seguir reverdeciendo la isla porque es una demanda social y que habrá campañas de plantación para potenciar los espacios verdes grancanarios.