Guerra de Trump contra sus expertos médicos, en plena expansión de la pandemia

15/07/2020 13:31h

La esperanza de que el calor del verano debilitara la pandemia de Covid-19 -una idea que defendió en un principio Donald Trump- no se ha cumplido y EE.UU. no solo no se recupera de la crisis con el bochorno de julio, sino que la situación empeora. El país acumula casi 3,4 millones de casos y más de 135.000 muertos, y en los últimos días ha batido récords de nuevas infecciones y, en algunos estados, de hospitalizaciones y fallecimientos.

Es, además, el verano de la reelección de Trump y el repunte de infecciones -en algunos casos, en estados clave para las presidenciales- ha calentado todavía más la reacción política a la pandemia. El mejor ejemplo es algo que sería