Coronavirus España directo: Sanidad notifica 4 fallecidos y 390 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad notificó ayer 263 contagios y tres fallecimientos. El ministro aseguró que ahora mismo hay unos 120 brotes activos en toda España y preocupa especialmente la situación en Cataluña. La Justicia ya ha ratificado las medidas de la Generalitat para Lérida y ha desestimado limitar las reuniones en Hospitalet de Llobregat, donde se aloja otro de los focos más preocupantes.

Sigue minuto a minuto la crisis del coronavirus en España.

Una vacuna en investigación contra el virus SARS-CoV-2 fue bien tolerada y generó una actividad de anticuerpos neutralizantes en adultos sanos en los que fue probada en Estados Unidos, según estudios provisionales difundidos por la revista The News England Journal of Medicine y citados por fuentes oficiales estadounidenses. La candidata a vacuna, denominada ARNm-1273, es desarrollada por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés), y la farmacéutica Moderna, con sede en Cambridge (Massachusetts).

El ministerio del Interior de Marruecos ha ordenado el cierre temporal de 514 fábricas o comercios por no respetar las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para frenar la extensión del coronavirus, reveló hoy el ministro Abdeluafi Laftit. Laftit, acompañado por otros ministros, mantuvo hoy en Rabat una reunión con la Confederación General de Empresarios de Marruecos (CGEM, patronal), a la que insistió para que sus miembros cumplan y hagan cumplir a sus trabajadores las medidas de prevención contra el virus.

La esperanza de que el calor del verano debilitara la pandemia de Covid-19 -una idea que defendió en un principio Donald Trump- no se ha cumplido y EE.UU. no solo no se recupera de la crisis con el bochorno de julio, sino que la situación empeora . Léelo aquí .

Los primeros resultados de la investigación de Moderna se han publicado este martes en el 'New England Journal of Medicine' y, en concreto, muestran que la vacuna desencadena una respuesta inmune con efectos secundarios leves, como fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor en el lugar de la inyección.

El museo del Hermitage de San Petesrburgo, que atesora una de las colecciones de arte más importantes del mundo, reabre hoy sus puertas tras casi cuatro meses cerrado por la pandemia de COVID-19. Pero lo hará limitando el número de visitantes, no sólo en el acceso diario a la pinacoteca en general, sino también en las excursiones guiadas dentro de cada una de las salas. Informa Rafael Mañueco.

El Ayuntamiento de Sueca (Valencia) y el servicio de atención al ciudadano permanecerán cerrados por "prevención" tras confirmarse un caso positivo de coronavirus en un trabajador del Consistorio. La persona afectada "no realiza funciones de atención al público, sino en un departamento interno", asegura el Ayuntamiento de este municipio de 27.00 habitantes en un comunicado publicado este miércoles en redes sociales.

El brote de Covid-19 detectado hace unos días en un asentamiento ilegal de temporeros en Albalate de Cinca, municipio ubicado en la comarca del Cinca Medio, una de las de la provincia de Huesca limítrofes con Lérida, afecta ya a más de una veintena de estos trabajadores, sobre un total aproximado de treinta. Así lo ha confirmado a Efe el alcalde de la localidad, Ricardo Chárlez, que no ha podido precisar, sin embargo, el número preciso de temporeros de dicho asentamiento que han dado positivo a las pruebas PCR que les fueron realizadas este martes a instancias de la Dirección General de Salud Pública.

País Vasco ha detectado en las últimas 24 horas 60 nuevos casos positivos en Covid-19 en pruebas PCR, 41 de ellos en Guipúzcoa, y 39 contagios por test rápidos o serológicos, y no se ha registrado ningún fallecimiento de personas positivas en coronavirus en los últimos tres días, según ha informado el Departamento vasco de Salud.

Sánchez, además, ha recordado que la garantía constitucional que supone el estado de alarma "sigue ahí", aunque no ha hablado de la posibilidad de decretarlo otra vez.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha valorado la "rápida respuesta" de los gobiernos autonómicos en la lucha contra el coronavirus y cree que el hecho de que haya brotes "no tiene por qué ser una negativa noticia" porque demuestra que cada vez es mayor la capacidad de detectar la enfermedad.

El consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña, ha reclamado este miércoles una modificación de la normativa estatal para que ampare a los gobiernos autonómicos a la hora de decretar un confinamiento, toda vez que a día de hoy "los jueces están interpretando la norma de forma diferente en cada lugar". "Ya se lo pedimos al Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial, pero dijeron que hay normativa suficiente; sin embargo, los jueces consideran que es interpretable y en una situación como ésta, en la que hay que llevar a cabo acciones rápidas para evitar contagios, no podemos tener esas dudas”, ha apuntado el conselleiro en una rueda de prensa.

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha notificado hoy al Ministerio de Sanidad un nuevo brote con cinco casos positivos confirmados que tiene origen en una cena celebrada entre ocho personas en un domicilio particular de Madrid capital el pasado 4 de julio. La Comunidad también ha notificado al Ministerio que este brote tiene 61 contactos identificados en colaboración con las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, País Vasco, Cataluña y Andalucía, ya que 3 de los positivos y 2 de los contactos de la cena volvieron a sus lugares de origen viajando en dos trenes, un vuelo nacional y vehículos particulares.

El Ministerio de Hacienda ha remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta de pacto que permitirá a las entidades locales movilizar 5.000 millones de euros para mejorar los servicios que prestan y colaborar en la tarea de reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria. Según han informado a Efe fuentes del Gobierno, la propuesta, a la que se ha llegado tras semanas de negociación, libera este dinero en dos tiempos: 2.000 millones este año y 3.000 en 2021 atendiendo al hecho de que la propia FEMP ha advertido en varias ocasiones que los municipios no tienen suficiente capacidad para ejecutar el montante de 5.000 millones en un solo año.