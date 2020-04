El Gobierno paga 116 millones de euros en tres contratos al proveedor de las mascarillas defectuosas Hangzhou Ruining Trading firmó tres acuerdos en ocho días con Sanidad y también vendió más de 5 millones de trajes de protección sin marca a España

El Gobierno ha otorgado 116 millones de euros repartidos en tres contratos a Hangzhou Ruining Trading, la compañía china que vendió a Sanidad 2,1 millones de mascarillas de la marca Garry Galaxy, que después se distribuyeron entre sanitarios de toda España y de las que se retiraron varias partidas defectuosas.

El primero de ellos, en el que se incluyó el contingente de mala calidad, se firmó el día 20 de marzo. Era un lote compuesto por 8,8 millones de mascarillas y costó 31,3 millones de euros con el IVA incluido. Además, la firma asiática exigió, como condición para enviar el pedido, que se abonara el cien por cien de la factura por adelantado y que el Ejecutivo, como cliente, se hiciera cargo de todos los costes arancelarios.

Este contrato fue rubricado por la Dirección General de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia y estableció que la entrega se desarrollaría en dos partes tras el pago. El día 22 de marzo llegarían a España 1,3 millones de mascarillas como parte de la primera fase y la segunda, con los 7,5 millones restantes, tuvo lugar el día 29. Inditex corrió a cargo del transporte, según revela el documento.

El segundo acuerdo lo selló el mismo organismo cinco días después, el 25 de marzo. Por entonces ya había más de 3.000 muertos en España y la cifra de fallecidos aumentaba a un ritmo de 700 al día. En esta ocasión, Sanidad se puso en contacto con la firma china para acordar la compra de 2,29 millones de monos sanitarios desechables de protección (EPI) a cambio de 43,4 millones de euros. Como se trataba de una segunda compra, el proveedor estableció unas condiciones más piadosas pero, sin embargo, volvió a requerir una parte importante del pago por adelantado. Concretamente, el Gobierno abonó en el momento de la firma 12,2 millones de dólares, equivalente a 11,3 millones de euros.

El tercer convenio se firmó ocho días después del primero, el 28 de marzo. Se trata de una nueva compra de 3 millones monos de protección desechables para los sanitarios a un precio de 41,6 millones de euros, IVA incluido. En este caso la operación corrió a cargo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y el proveedor chino solicitó por adelantado una parte, 11,3 millones de euros como en la segunda licitación.

«Una de las necesidades más imprescindibles es proteger a los profesionales que trabajan en los centros sanitarios», defendió el Ministerio en el primero de los tres contrato que firmó con el intermediario chino. Es, paradójicamente, el que incluyó una importante partida de mascarillas defectuosas. Este material ha provocado ya el contagio de decenas de profesionales del sistema asistencial, que las usaron pensando que iban a ser efectivas contra el virus. Por ello, las distintas regiones se afanan ahora en hacer test diagnósticos a los que emplearon las Garry Galaxy, una vez que las mascarillas fueron retiradas por orden de Sanidad. En un documento fechado a día de ayer, 21 de abril, Sanidad insta al distribuidor a reponer las mascarillas defectuosas y a informar sobre la calidad de los productos que contenía enviando.

Esta nueva exigencia de Sanidad contrasta con la información que figura en los dos contratos con los que el intermediario chino vende cinco millones de trajes protectores para los sanitarios a España. En estos documentos, Hangzhou Ruining Trading no detalla en ningún caso al Ministerio ni la marca ni el modelo de los equipos de protección que entrega, algo que, vistos los antecedentes, no parece ser la mejor garantía de que se trata de un material solvente. Por el momento, no hay notificación de que Sanidad haya rescindido el contrato con el intermediario chino.