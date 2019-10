El ginecólogo que no detectó las malformaciones del bebé sin rostro ejerce en la Sanidad pública de Portugal Se extiende la alarma social en el país vecino tras el nacimiento de un bebé sin ojos, sin nariz y sin parte del cráneo, mientras el Colegio de Médicos avanza que denunciará a Artur Carvalho tras ser incapaz de interpretar las cuatro ecografías realizadas

Portugal descubre con estupor que Artur Carvalho, el médico que cometió el gravísimo error de no percibir las malformaciones que culminaron con el nacimiento de un bebé sin rostro en la localidad costera de Setúbal a pesar de las cuatro ecografías realizadas, ejerce en la Sanidad pública.

El escándalo continúa creciendo al otro lado de la frontera después de destaparse el insólito caso. Mucho más cuando se sabe que el «doctor» tiene su propia clínica privada ya que es gerente y accionista de Eco Sado, donde se efectuaron los análisis, y que recibe de manera concertada encargos para efectuar ecografías a pacientes procedentes del Servicio Nacional de Salud, en virtud de varios protocolos firmados.

Continúa en curso una triple investigación para determinar su grado de negligencia: la impulsada por el Ministerio, la que ordenó el Servicio de Hospitales de Setúbal y la iniciada por el Colegio Oficial de Médicos.

Ante la alarma social generada en Portugal, el presidente de esta última institución, Miguel Guimaraes, convocó este sábado 19 de octubre una rueda de prensa en Lisboa para anunciar una denuncia contra Artur Carvalho, a quien se citará en breve para que comparezca delante del consejo de disciplina.

Es un paso clave para inhabilitar definitivamente a este profesional de (como mínimo) dudosa solvencia, pues hasta el momento permanece en activo, al menos hasta el pasado viernes 18 de octubre.

El Colegio de Médicos quiere escuchar sus argumentos antes de tomar una decisión al respecto, aunque todo apunta a que lo tendrá muy difícil para evitar ser apartado de su profesión. Y, por supuesto, se garantiza su suspensión si se le ocurre no comparecer.

Mientras se aproxima a los 15 días de vida el pequeño Rodrigo, nacido sin ojos, sin nariz y sin parte del cráneo, sale a la luz que Carvalho tiene pendientes cinco procesos disciplinarios, aún sin resolver y sujetos al secreto de justicia.

Hubo uno de 2011 relativo a otro caso de malformaciones, pero ese ya fue archivado. De los que mantienen su vigencia, el más antiguo data de 2013 y afecta a Luana, una niña que nació sin mentón y con las piernas al revés, de acuerdo con el relato de su madre, una mujer portuguesa llamada Laura, que había acudido al Hospital de Amadora-Sintra para ponerse en manos del obstetra en cuestión.

El caso sucedió en una clínica privada

El caso actual aconteció en el Hospital San Bernardo de Setúbal, 50 kilómetros al sur de Lisboa, un centro privado que suele apoyarse en otro adyacente, el citado Eco Sado, para desarrollar la totalidad del seguimiento a las embarazadas.

La dirección de esta clínica ha optado por cerrar sus puertas, lo que finalmente significa que el cese de su actividad no responde al precinto de las autoridades, que todavía no han tomado cartas en el asunto, aunque no deberían tardar en hacerlo si Artur Carvalho ingresa la nómina de los médicos del Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con las normas aprobadas por el ministerio, deben concretarse al menos tres ecografías a toda mujer embarazada: una entre las semanas 11 y 13 de gestación, centrada en la nuca y en la longitud del cráneo; otra entre las semanas 20 y 22, acerca del cuello, el hueso nasal, los labios y la mandíbula; y una tercera focalizada en el desarrollo del perímetro encefálico, del perímetro abdominal y de la longitud del fémur.