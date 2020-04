Fernando Simón: «Hemos controlado la transmisión del coronavirus» Sanidad insiste en que la tendencia mejora con respecto a la semana pasada pero deja en el aire desescalar medidas: «Hay que valorar si hay que mantener el mismo planteamiento que tenemos ahora o si se puede relajar»

El ministerio de Sanidad considera que la propagación del coronavirus está controlada, al menos por el momento, después de que las medidas de confinamiento decretadas en las últimas semanas hayan cumplido con los resultados que desde el gabinete esperaban. «La transmisión la hemos controlado», ha afirmado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias.

«El número de producción está en uno o por debajo de uno, por eso vemos descenso en el número de casos diarios», ha argumentado el doctor, quien ha sembrado la incógnita sobre posibles ampliaciones del estado de alarma y de las medidas de restricción de movimientos: «Pero si no continuamos con las »medidas el tiempo necesario, ese avance puede ir marcha atrás«.

Simón ha indicado que, hasta ahora, las últimas determinaciones iban encaminadas a aliviar la presión hospitalaria en las UCI, por lo que tenían que asegurarse por todos los medios que así fuera. « Las medidas iban encaminadas a ello», ha subrayado el científico, quien ha expuesto que a partir de ahora, también habrá que valorar otros aspectos antes de alargar o no el plan actual.

«Hay que valorar si hay que mantener el mismo planteamiento que tenemos ahora o si se puede relajar en algunos casos», ha expresado Simón, que también ha destacado que al tomar una medida tan dura como el confinamiento total no sólo hay que tener en cuenta aspectos «específicos de transmisión», sino también lo que provoca la implementación. Han sido numerosas las quejas de la oposición y la patronal de los empresarios al respecto.

Decisión política

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, sin embargo, ha matizado que la última palabra sobre si se alargará o no el estado de alarma recae en los políticos. «Las decisiones finales sobre este tipo de cosas no dependen de los técnicos, nosotros damos nuestra apreciación damos y opciones de respuesta pero la decisión fina no depende de nosotros», ha manifestado Simón unas horas después de que se filtrara la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llegar a un acuerdo con el resto de partidos para prorrogar las medidas.

Los datos de hoy colocan a España en el segundo lugar en número de contagios a nivel mundial pese a que, como ha destacado la jefa de área del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, María José Sierra, la tendencia de todos los parámetros es positiva con respecto a la semana pasada.

No obstante, el Covid-19 ya ha causado 117.710 infectados, 7.462 nuevos; 10.935 muertos, 932 más que en el último balance; 6.416 hospitalizados en UCI, 324 más; y 30.513 recuperados, lo que se traduce en 3.770 altas hospitalarias nuevas.