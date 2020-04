Italia ve «plausible» prorrogar la cuarentena hasta el 16 de mayo «Tendremos que estar en casa durante muchas semanas», ha afirmado el director de la Protección Civil

Ángel Gómez Fuentes SEGUIR Corresponsal en Roma Actualizado: 03/04/2020 12:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A los italianos les quedan todavía muchas semanas de confinamiento en casa por el coronavirus. El país piensa ya en mantener el cierre de las actividades productivas, salvo las esenciales y estratégicas, al menos hasta el 1 de mayo, y probablemente hasta el 16. Así lo ha anticipado esta mañana el director de Protección Civil, Angello Borrelli. En una entrevista a Radio Capital, ha asegurado que «tendremos que estar en casa durante muchas semanas», porque es necesario el «máximo rigor» para evitar la cadena de contagios se salga fuera de control. El coronavirus, ha añadido, «cambiará nuestro enfoque sobre los contactos humanos e interpersonales, tendremos que mantener las distancia» por algún tiempo.

El Gobierno italiano aprobó el pasado miércoles un decreto prorrogando el cierre de las actividades y manteniendo el confinamiento en casa al menos hasta el 13 de abril. El primer ministro Conte declaró, tras aprobar esta prórroga, que aún estamos en la fase uno y que después se iniciaría la fase dos en la que aún deberemos «seguir conviviendo con el coronavirus», aunque entonces se relajarían las medidas.

«Plausible prórroga»

Al director de Protección Civil se le ha preguntado si el 1 de mayo se va a pasar también en casa. La respuesta de Angelo Borrelli no ha dejado lugar a dudas: «Creo que sí. Tendremos que estar en casa durante muchas semanas». Un estudio del Instituto de Economía y Finanzas (EIEF) ha marcado el 16 de mayo como fecha probable para el fin de las actuales medidas restrictivas. Preguntado también el director de Protección Civil si esa fecha marcada por el estudio del Instituto de Economía y Finanzas es plausible, Angelo Borrelli ha explicado: «Si la tendencia no cambia, podría ser, aunque también podría ser antes o después. Depende de los datos. Ahora la situación es estacionaria, tenemos que ver cuándo esta situación comienza a descender. No quisiera dar fechas –ha concluido Borrelli- pero desde hoy hasta el 16 de mayo podría haber datos ulteriormente positivos que aconsejen de reanudar las actividades y comenzar por tanto la fase dos».

Más luces que sombras

Los números sobre la epidemia en Italia ofrecían el jueves más luces que sombras. Han sido infectadas por el coronavirus 115.242 personas desde el inicio de la epidemia, el 21 de febrero, según el boletín ofrecido por Protección Civil. En total, los muertos son 13.915, de ellos, 760 en un día (+5,8. Sigue siendo notable el incremento de curados: 18.278, con un aumento de 1.431 (+8,49%) en un solo día.

El 61% del total de las personas actualmente positivas (83.049) está en aislamiento domiciliario; son asintomáticos o tienen síntomas leves. Esto significa que en un día los positivos han aumentado 2.477 (+3.07 %), en porcentaje es el dato más bajo en un mes. La lectura que se hace de los números citados es que muestran una sustancial estabilidad de la curva de la epidemia. El director de Protección Civil, Angelo Borrelli, ha precisado: “Al menos desde el 27 de marzo asistimos a una reducción de los incrementos por lo que se refiere a hospitalizados y cuidados intensivos. Son valores que continúan estabilizándose.

Italia respira

El director de Protección Civil ha dicho esta mañana que «la situación actual nos permite respirar, sobre todo por lo que se refiere a los hospitales y a las unidades de cuidados intensivos (por ejemplo, en Lombardía solo ingresaron otros 9 pacientes en terapia intensiva). Se trata de una situación –concluyó Borrelli- que nos permite gestionar la emergencia con menor dificultad. Esto se debe a que se han establecido comportamientos -en referencia al aislamiento en casa- que deben persistir absolutamente».